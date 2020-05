Maya Zapata estrena monólogo por Zoom

La actriz Mayra Batalla citó al autor y director Eugenio Barba, para hablar del trabajo que realizó la noche del martes vía Zoom con el monólogo Mala Malena: “¿Cómo hacer teatro después del coronavirus? Trabajando, trabajando y trabajando, pensar en (Tadeusz) Kantor, hizo teatro en Polonia cuando estuvo ocupada por los alemanes, donde era prohibido incluso hablar polaco. Se hace teatro por necesidad, de la forma en que se puede, en casa, en la calle, en lugares convencionales y no convencional, si se tiene la necesidad se puede hacer teatro también en el infierno – y en el Zoom, agregaría yo”.

Para esta joven actriz no importa el escenario, cuando se actúa se tiene que hacer con la misma exigencia y profesionalismo que pide un teatro o un foro, porque el compromiso se siente, o no, sea donde sea, y esta vez le tocó hacerlo desde una plataforma digital y con un texto de Maya Zapata.

“Es un texto poderoso, digno de ser interpretado por cualquier actriz. Fue un proceso duro porque uno no quiere verse así como mujer, ni quieres ponerte vulnerable”, dijo Mayra.

En esta historia se muestra a una mujer que está a punto de dejar la casa, que por una década compartió con su pareja y es por eso que le deja un video contándole secretos de su pasado, que explican su forma de ser y además le revela una macabra sorpresa.

Puedes leer: Maya Zapata "toma pluma y papel" para contar historias

“Escribir es una necesidad de sacar todas las miserias que llevas por dentro, acompañadas de las conversiones luminosas que también uno tiene, las luces y las sombras, todas las luchas están incluidas en esto, esto viene de lo que uno ha aprendido en la vida y cuando uno escribe lo hace desde cómo ve la vida”, dijo Zapata.

La protagonista de la serie El secreto de Selena, comentó que el texto lo escribió en un día, pero se fue modificando de acuerdo al trabajo que realizaba con Mayra, así que en cuatro semanas este monólogo estuvo listo para presentarse en esta modalidad online.

“No sé si esto es teatro, esto es la manera que tenemos y que por supuesto tiene elementos teatrales, que es el texto porque no tenemos el recurso de contar a través de las imágenes, tenemos sólo una porque esto es lo que nos permite este nuevo formato; también hay cosas que se parecen un poco al teatro, pero de igual manera al cine, a lo rápido, a la inmediatez que te da el que esté a través de tu computadora, tiene la belleza de que es en vivo y que le da una magia especial, porque lo que está haciendo (la actriz) es en el presente; no sé si algún día esto tenga un nombre específico y podamos nombrarlo así, pero ahorita es el recurso para seguir contándonos cuentos e historias, desde la única posibilidad que nos permite el encierro”, señaló Maya.

Maya explicó que para realizar este montaje lo tomó como si fuera un proyecto de cine, porque básicamente es lo mismo: la actriz tiene que estar sujeta a un lente fijo para realizar su trabajo, eso fue lo que le gustó de esto que conjuntó el teatro y el cine.

Sobre la permanencia del teatro digital después de la cuarentena, es algo que el público debe decidir según palabras de Maya Zapata, porque incluso en este momento tienen que ver cómo responde la gente ante esta nueva modalidad y que se verá reflejado en la taquilla, por decirlo de alguna forma, ya que también se compra “la entrada” por medio de Boletopolis.

Maya señaló que ya tiene otro proyecto listo en el cual habla del abuso sexual, pero lo hace de una manera atípica porque, dijo, no le gusta mostrar a los personajes como víctimas, sino mostrar seres humanos en conflicto, de tocar temas que no se hablan pero desde su perspectiva, con las facetas del ser humano que no son tan lindas, pero que está bien explorar. Aunque por el momento, aseguró, quiere seguir impulsando este monólogo porque considera que Mala Malena tiene mucho potencial.

“Estoy empezando con Mala Malena porque es un personaje empoderador, es de esos personajes que son muy incorrectos pero que nos llevan a un lugar que se necesita explorar y que nacen de la infancia, entonces es fundamental explorarlo más y ya veremos qué camino toma, todavía no sé porque me dejo llevar”, sentenció.