Maxine Woodside: En buen estado tras contagio de Covid-19

Maxine Woodside prácticamente superó el contagio de Covid-19 que presentó ésta semana y ya sólo tiene algo de tos.

Rocio de la Mora, productora del programa "Todo para la mujer" que conduce Maxine, informó que la periodista tuvo dos días fiebre, dolor de cuerpo y cansancio.

La productora precisó que el regreso a la emisión aún se desconoce.

"Lo único que ya tiene de síntomas es la tos, pero eso sería molesto para la transmisión. Ayer en la noche me dijo que se sentía ya muy bien", indicó.

"El lunes cumpliría los 8 días de inicio de síntomas, pero hasta que no se haga la prueba y dé negativo, no puede volver. Pero está muy bien, dentro de lo que cabe", recalcó De la Mora.

Maxine, de 73 años, es una de las mujeres más apreciadas por el gremio artístico mexicano, por el respeto que siempre le ha mostrado en sus entrevistas y comentarios.

En febrero de 2021, cuando recibió la primera inoculación contra el coronavirus, reportó haber experimentado escalofríos y dolor de cabeza.

"Durante el día no me dio reacción, pero en la noche, no saben lo mal que me sentía", narró en su espacio de Grupo Fórmula.

La llamada "Reina de la Radio" solo tomó medicamento para el dolor y la fiebre para combatir los efectos.

El estado de salud de Maxine fue informado inicialmente por la también conductora Ana María Alvarado, quien recibió varias preguntas sobre la ausencia de la comunicadora.