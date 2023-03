Maxine Woodside dice que no fue notificada de la denuncia de Ana María Alvarado

Ana María Alvarado y Maxine Woodside siguen en una batalla legal por el supuesto despido injustificado que sufrió la presentadora de 54 años por parte la llamada Reina de la Radio. A pesar de que el 13 de marzo tenían una cita en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de la Ciudad de México para resolver su conflicto, Maxine no se presentó y ahora se sabe por qué le dio “plantón” a su ex compañera.

Fue en una entrevista para “Chisme no Like” que la locutora de “Todo para la mujer” dio los detalles y aseguró que no fue notificada para ir a la instancia pública: “No me notificaron, ¿porque me voy a presentar?”, dijo frente a cámaras.

Hace unas semanas, Alvarado reveló públicamente que había demandado a su compañera para exigir sus derechos laborales. Alvarado colaboró con Woodside por más de 35 años y no recibió su liquidación al ser "despedida".

Asimismo, detalló que la presentadora de 74 años había sido puesta al tanto de la situación.

Si bien Maxine lo negó, dejó entrever que no fue su intención plantar a Ana.

La locutora también fue cuestionada sobre la liquidación de su excompañera a lo que respondió: “De eso no puedo hablar, mis abogados están haciéndose cargo de eso”.

Ana reacciona a las respuesta de Woodside

“Me encanta que hayan ido con ella personalmente porque ahora ya está aceptando que hay un problema. Está aceptado que hay abogados de por medio”, expresó Alvarado, quien es conductora de “El precio de la fama”.

La periodista también resaltó que si Woodside no estuviera enterada, entonces no necesitaría el apoyo de los abogados.

Por otra parte, explicó que sí acudieron a notificarle: “Yo no sé si estén jugando al ´no me dijeron´, ´no me di cuenta´, son recursos que, ya sabemos, que hay asesoría de abogados, que tal vez le dijeron que actuara de esa manera”, agregó.

Por lo pronto, Ana mencionó que seguirá con el proceso a pesar de que pueda alargarse.

“Me sentaré en una silla a esperar con tranquilidad”, concluyó.



Captura vía "Chisme no Like".