Maxine Woodside aún llora la muerte de su hijo Alejandro: "este dolor jamás se me va a quitar"

A pocos días de que se cumpla un año de la muerte de Alejandro Iriarte, el primogénito de Maxine Woodside, la comunicadora abrió su corazón y confesó que, a pesar de que llegó a creer que el dolor no la dejaría seguir adelante, su vida tuvo que continuar, lo que no impide que siga pensando en su hijo y llorándole todos los días, sin embargo, mostró gratitud a todo lo que le ha dado su programa "Todo para la mujer", el cual se convirtió en su gran motivo para seguir adelante, pues ni en el momento más complicado de su duelo, le permitió alejarse de la radio.

Este 10 de noviembre se cumplirá un año del fallecimiento de Alejandro, el hijo de Maxine, luego de que a sus 55 años sufriera un "infarto fulminante", como lo reportó Grupo Fórmula y Ana María Alvarado, coalboradora de Woodside en ese momento.

Sin embargo, el deceso del fundador de "Dream Factory", un área interna de telecomunicaciones de Formula, estuvo rodeado de versiones que sugerían que su muerte no se había debido a un problema de salud, ya que horas antes de que se produjera el deceso, "Nano", como le decía su madre, publicó un mensaje de despedida de sus redes sociales, las cuales pensaba cerrar.

“A todos durante tantos años, les agradezco muchísimo las muestras de cariño. Por causas de fuerza mayor voy a cerrar todas mis redes sociales. Ha sido una aventura increíble, pero todo tiene un fin y hoy me corresponde a mí decirles adiós. ¡Gracias, mil gracias!", escribió en aquel momento.

Alvarado fue quien se encargó en desacreditar las especulaciones al asegurar que, al momento de su muerte, Alejandro se encontraba sano, por lo que su muerte había resultado muy sorpresiva para Maxine, la que dijo que estaba destrozada; fue en ese instante cuando las diferencias entre las comunicadoras se agudizaron, pues mucho se ha dicho que a raíz de las declaraciones de Ana María Woodside no la quiso más en su programa de radio.

Este pasado 16 de octubre, se cumplieron 34 años desde la primera emisión de su programa de radio, motivo por el que "TV Notas" acaba de publicar una historia del evento en que la conductora conmemoró esta fecha, que dijo ver como un segundo cumpleaños, en el que asegura asisitieron importantes figuras del medi oque se dieron cita para apoyar y celebrar a la "Reina de la radio", quien aprovechó el festejo para recordar a su hijo.

Como nunca antes, Maxine ahondó en el sentimiento de dolor que ha experimentado desde la partida de su hijo, denominando su partida como "el dolor más grande que ha tenido".

Ante la ausencia de Alejandro, Woodside temió perder el rumbo de su vida: "Me quería echar en un hoyo y no salir, todo el mundo pensó que no iba a regresar al programa, pero Dios me dio las fuerzas (y) mi hijo me cuida desde el cielo, este dolor jamás se me va a quitar, (pero) tengo que aprender a vivir con ello; no hay día que no llore”, destacó con entrevista para la revista de espectáculos.

Para continuar con su vida, la locutora ha evitado consular a una médium, por temor a lo que pueda decirle, por ello, prefiere quedarse con el recuerdo que guarda de su primogénito, a quien recuerda como un excelente hijo, al cual no ha podido soñar pero el que asegura que se ha hecho presente, pues de algún modo lo ha sentido cerca suyo.

"Era un gran hombre, todo me lo recuerda desde que era chiquito, fue un estupendo hijo, con eso me quedo”, destacó.

Entre sus motivos más importantes para seguir -dijo- se encuentran sus nietos, su otro hijo Fernando, sus amigas y, por su puesto, el programa que precede desde hace 34 años, cuando se emitió "Todo para la mujer" por primera vez, pues a pesar de que en principio ella iba a ser la productora del programa, terminó siendo la locutora, luego de que las personas que había contratado para la conducción cancelaran su participación de lo que, en principio, sería un programa de revista que hablara exclusivamente de temas relacionados a la mujer, y más tarde se convirtió en un programa de espectáculos.

