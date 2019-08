Mauricio Ochmann es hipocondríaco y sumiso

[email protected]

Para el actor Mauricio Ochmann brincar de un personaje a otro no es algo complicado.

Por ello, de ser recordado como el protagonista de El Chema —donde se puso en la piel del narcotraficante José María Venegas—, ahora tendrá un aspecto diferente: el de un papá hipocondriaco, sumiso y pisoteado por su familia.

El actor forma parte R, producción de Claro Video y Viacom International Studios (VIS) Americas que concluye rodaje la próxima semana y se prevé estrenar en 2020. Ochmman interpretará a Francisco Barrón, quien tras 20 años de casado vive sometido tanto por su familia como en su trabajo hasta que es diagnosticado con cáncer y decide darle un giro a su vida para salir de la monotonía.

“La mujer lo pisotea todo el tiempo, los hijos lo humillan y él no ha sabido cómo defenderse o sacar la casta y decir: no, ese no soy yo”, dice a EL UNIVERSAL desde una locación al poniente de la ciudad.

“Él cree que se va a morir de cáncer porque su papá murió de eso… un día llega el doctor y le dice ‘sí, efectivamente, tiene cáncer se va a morir y le queda un mes de vida’ y ahí es donde arranca la aventura de R porque ante tal noticia empieza a sacar su verdadero yo”.

Los protagonistas —Ochmann, Paulina Dávila y Andrés Almeida— están en una cafetería llamda Trevees; para sus personajes, explican, ese lugar se convierte en un punto de encuentro en el que se sienten seguros y en el que sucederán escenas muy fuertes. Mientras Ochmann comparte con EL UNIVERSAL, al fondo Dávila y Almeida graban una escena ante la mirada de los comensales del restaurante que ha sido cerrado a la mitad para la grabación.

Al tratarse de un trabajo en el que dos plataformas se unen, para el elenco es un reflejo del crecimiento que está teniendo el entretenimiento no sólo en México sino en Latinoamérica y el mundo.

“Creo que estamos en un momento donde hay una demanda de contenidos y ofertas en diferentes plataformas que hace que el nivel, calidad de producción y de realización suban porque todo mundo quiere hacer una serie bien hecha, que compita con todo”, dice.

Mauricio comenta que países como España y Argentina producen buenas series, lo que compromete a que en el país también se presenten contenidos para el espectador.

“Ya todo mundo está empujando a hacer una calidad de producción grande. He visto diferentes series en diferentes plataformas y siento que el producto que estamos haciendo es digno”.

Lejos de las narcoseries. La historia de R es narrada dentro del género de comedia negra; al sumarse al proyecto, Ochmann refrenda su idea de alejarse de las narcoseries y explorar otros personajes con los que comparta ideales.

“Agradezco mucho ese personaje (El Chema) y en su momento dije por qué dejaba de hacer ese tipo de roles y de contenido. Siento que sí tenemos que alejarnos de eso sobre todo de idealizar el tema del narco, de la narcoserie o hacerle apología y poner como héroes a este tipo de personajes, como sociedad tenemos una responsabilidad y como actor también”, señala.

“No quiere decir que vaya a dejar de hacer personajes fuertes o de acción o que sean complejos pero cuidando mucho el mensaje y el contenido. Cuando me llegó este mensaje me pareció ideal justo con lo que venía yo proponiendo”.

De la misma forma para uno de los directores, Mauricio Cruz, se trata de llevar otros géneros al público.

“(Es) alejarse de las historias típicas de narcotráfico que están en boga ahora aquí y en Colombia también, si le podemos subir un poco a esta historia me parece que es mucho más divertido”.