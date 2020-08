Mau y Ricky rompen sus límites con "Papás"

Los hermanos Montaner, Mau y Ricky, están realmente agradecidos con sus seguidores por el recibimiento que le han dado a "Papás".

El dúo venezolano agradece el apoyo a su más reciente sencillo que forma parte del disco "Rifresh", que en tan solo cinco días de su lanzamiento cuenta con más de 4.5 millones de reproducciones en Youtube y se ha vuelto tendencia en Tik Tok.

"Lo que sucediera comercialmente con este tema literalmente iba a ser un plus, un extra, y ver que la gente la recibió de esta manera... No podríamos estar más felices", expresó Mau en entrevista con EL UNIVERSAL.

El videoclip de dicho tema habla de la primera vez que la novia le presenta su novio a sus papás, los cuales al principio no están muy contentos de que su hija salga con el chico, papel que interpretó Ricky. Por otra parte, Mau da vida al papá y la mamá.

"Este video representa muy bien lo que somos Ricky y yo, nuestra personalidad, cómo somos nosotros de innovadores. La gente puede ver un poco nuestras ganas de involucrar el arte de la actuación, pero también el arte de la personalidad. Fue un proceso extraordinario, incluso yo tardé un poco más por el make up y por todo el vestuario para poder representar al papá y Ricky", añadió Mau.



"Papás" es una historia inspirada en conceptos claros y claves, la cual va más allá de una historia "ficticia". Mau y Ricky aseguraron que aunque el tema que aborda la canción es común, poca gente lo ha abordado.

"Creo que todos hemos pasado por eso, el suegro que no aprueba demasiado la relación y de lo que sucede antes de conocerlo. Lo que quisimos fue pensar en conceptos claros, una conversación diferente", comentaron los intérpretes de "Desconocidos".

Mau y Ricky, sin límites

En este nuevo material, los hermanos mezclan el pop urbano con el "punk rock", por lo cual decidieron no tener reglas ni limites ya que querían darle a su público un tema transparente en donde ellos pudieran expresar sonidos y letras a su manera.

Los hijos de Ricardo Montaner se presentarán mañana en los Premios Juventud y cantarán por primera vez en vivo este tema.

"Este año va a ser el debút de 'Papás' en los Premios Juventud y esta es la oportunidad que la gente va a tener de verlo en vivo prácticamente, porque si no existiera la pandemia… Uno, no lo hubiéramos escrito; y en segundo, no hubiéramos podido ver la reacción de la gente. Entonces esta es la primera y de las pocas veces en las que este año vamos a poder cantar 'Papás'", expresaron.

Al preguntarles si con el éxito que está teniendo su nuevo sencillo podrían hacer un remix en un futuro, Mau contestó que aún no lo están pensando y que cualquier cosa podría pasar, "pero la verdad que este es un disco que consideramos muy íntimo" y ambos están muy orgullosos de cómo quedó.

Sin planes de concierto en web

El dúo venezolano Mau y Ricky celebra el éxito que ha tenido con "Papás" y reconocen la importancia del confinamiento para la escritura de este sencillo, pero en este momento no piensan tener un concierto virtual debido a que están enfocados en su nuevo disco.

"Siento que estamos tratando de buscar la manera de hacerlo bien, no queremos hacer algo que dé la mitad o que se note que no está hecho con excelencia. Ricky y yo siempre tratamos de perseguir la excelencia y los show en vivo es algo que nos lo tomamos muy en serio", comentó Mau.

"Siento que cuando nos ven en el escenario pueden ver exactamente la química y el flow que tenemos Ricky y yo como hermanos. Entonces cuando lo hagamos lo haremos distinto, nuevo, digno y espectacular para toda la gente que nos escucha", añadió.

Los hermanos agradecieron a sus fans por el apoyo incondicional y comentaron que más que nunca se han dado cuenta de la importancia que su trabajo tiene en tiempos de pandemia.

"Papás" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales

nrv