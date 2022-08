MasterChef Celebrity 2022: Verónica del Castillo, primera eliminada del reality de cocina

La periodista y conductora Verónica del Castillo fue la primera eliminada del reality MasterChef Celebrity 2022, luego de que entregó un platillo hecho con pavo, sin la cocción adecuada, en el reto de eliminación.

“Me permití, me di la oportunidad de probar y por eso me siento satisfecha”, declaró la hija de Eric del Castillo antes de despedirse del foro de televisión.

Ella perdió contra el cantante Alan Ibarra, las actrices Lorena Herrera, Alejandra Ávalos, el youtuber Ricardo Peralta y el actor Francisco Gattorno quienes también estaban con mandil negro.

La dinámica para anunciar al nombre de la expulsada fue de manera diferente que en temporadas pasadas, pero con la misma dinámica que ocurrió en la edición más reciente de MasterChef Junior; ahora se proyectó la fotografía de los nominados que aparecían en una pantalla y al final se detuvo con la de Verónica.

Lee también: La cantante Alizée cumplirá 38 años y así es como ha cambiado a lo largo del tiempo

El último platillo que entregó la concursante que perdió se tituló: "Pechugas Del Castillo enmieladas".

“Tenemos una piedra, un resultado desastroso, realmente no veo ningún motivo ni siquiera para comerla, es un muy mal plato”, señaló el chef español Pablo Albuerne al probar la preparación.

Por su parte, el chef José Ramón Castillo dijo que hay varios errores, por lo que la periodista tenía que aprender más de todo.

“La pieza que se utilizó del animal no fue la mejor, el servirlo completo fue un error, yo lo hubiera hecho en escalopas ya cortado para que fuera un poquito más suave y poner la salsa”, señaló el chocolatero.

Verónica del Castillo expresó que sintió pena ajena y se defendió diciendo que ella iba a preparar otra cosa.

“Yo tenía otra idea, iba a hacer un gravy, me falló la memoria, pensé en hacerles caso (a mis compañeros en el balcón) soy muy influenciable y eso fue lo que me traicionó”, añadió.

Este equipo tenía el reto de preparar un platillo hecho con alguna ave que seleccionó Lorena Herrera y que tuviera la miel como protagonista.

Todos ellos iban a estar a punto de salvarse del reto de eliminación, pero fueron castigados porque Herrera hizo trampa en un reto previo hecho en equipos, pues cuando se pidió que todos alzaran las manos, ella siguió colocando producto en su plato, así que todos los demás que no estuvieron con ella se salvaron.

En este episodio, además, la producción del reality llevó el rancho a la televisión, pues los participantes tuvieron que ordeñar a una vaca y extraer miel de un panal.

Primeras palabras del jurado

La chef Betty Vázquez les subrayó a los participantes que su misión será impresionar a los tres jueces con sus creaciones gastronómicas, pero también vendrán a redescubrirse por lo que les pidió que den todo y un poco más.

Castillo en su discurso inicial platicó que cada artista tendrá una firma y van a ir desarrollándose tanto como cocineros, como en los platos, así que van a querer perfección.

“Estamos buscando al siguiente MasterChef Celebrity para estrenar esta nueva temporada tenemos a un nuevo compañero , él tiene más de 20 años de trayectoria profesional, es duelo de dos restaurantes, ha escrito un best seller y es una gran celebridad en la televisión en España, es conocido como el gipsy chef y aparte de ser un gran profesional es un gran amigo”.

Enseguida llegó Pablo Albuerne quien declaró estar encantado de estar aquí y aclaró que como no es mexicano, sino español no tiene idea de quiénes son las celebridades que estarán en el concurso.

“No los conozco de nada, no sé si esto es bueno para vosotros o no, pero para mí es maravilloso porque sólo voy a juzgar lo que hagáis con la comida, que al final aquí están para cocinar.

“Deseo realmente que no me envenenéis, esto lo deseo profundamente, pero también espero aportar lo suficiente como para llevarlos por ese camino en el que no suceda semejante barbaridad. Quiero una cosa muy importante que lo disfrutéis, pero que escuchéis y los apliqueis, esto es duro pero también es divertido”.

Lee también: Christian Nodal sorprende al aparecer sin sus característicos tatuajes

Primeras impresiones de las y los participantes

Talina Fernández dijo estar aterrorizada por estar en el reality show, porque estando 53 años en la televisión no tuvo nada de tiempo para cocinar, así que buscará en su memoria recuerdos de cómo se cocinaba en su casa.

La cantante Nadia López no puede creer que estará en esta cocina y le impresiona compartir cámara con el productor musicalArturo López Gavito pues él nunca ha sido participante de ningún reality.

Por su parte López Gavito señaló que llegó a entregarse con mucha pasión y aprender tanto de sus compañeros, de los jueces y de la conductora Tatiana.

“Vengo vulnerable y abierto, son dos de las características más importantes que puede tener un ser humano que quiere funcionar en sociedad y que quiere triunfar en la vida, a ver qué sale, es un sueño hecho realidad”, dijo.

El conductor Mauricio Mancera confesó que llevaba días sin dormir como si debiera la tanda, “es muchísima la tensión y espero hacer un buen trabajo; la entrada de los chefs se nos fue el aire por varias partes del cuerpo, sí te impone”.

Mientras que el exmagneto Alan Ibarra expresó ser muy fan del programa y de los jueces.

“Ojalá que mis sabores queden para siempre, son celebridades en serio, Lo primero que le prometí a mi mujer es que no me va a hacer llorar”.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc