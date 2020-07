Marvel adquiere a Alien y Predator con sus derechos

Marvel anunció que ha adquirido las licencias de Alien y Predator, las cuales pertenecían a Dark Horse.

Esto quiere decir que la línea de cómics correrá a cargo de Marvel, la cual mostrará personajes clásicos y nuevos, además de explorar territorios que no se habían mostrado anteriormente en ese universo. Las historias estarán inspiradas en las películas de ambos personajes.

La editora de historietas no ha revelado al equipo que estará a cargo de las historias, pero el artista David Finch mostró un adelanto del aspecto que tendrán.

En la primera imagen se puede ver al Xenomorfo en una nave de los Guardianes de la Galaxia, mientras que otra muestra al Depredador en la torre de los Vengadores después de derrotar a Iron Man.

A pesar de las ilustraciones, esto no quiere decir que Marvel incluirá a las franquicias en su universo principal de superhéroes, así como lo hizo cuando adquirió los derechos de Conan hace dos años.

Finch declaró a IGN que está emocionado por la llegada de dos de los personajes más importantes de la cultura popular.

"Alien y Predator son dos de los personajes más identificables y emblemáticos de todos los tiempos y por esa razón los amo. Pero fui más afortunado porque yo era un niño cuando ellos salieron. He visto cada película en la que han estado, no puedo esperar para verlos causar caos en el Universo Marvel. Dibujé las imágenes con una sonrisa en mi rostro".

No será la primera vez que estas figuras se adentren al mundo de los héroes. En 1991 salió la historia Batman vs Depredador y gracias al éxito que tuvo, se publicaron otras más como Linterna Verde vs Aliens y Superman vs Aliens.

