¿Martha Debayle, al frente de "Todo para la mujer"? Maxine Woodside lo aclara

Maxine Woodside negó que Martha Debayle vaya a convertirse en su reemplazo, luego de que se especulara que la locutora nicaragüense sería contratada por Grupo Formula, en el horario en el que “La reina de la radio” ha trabajado por más de 33 años y, en cambio, desmintió que la también influencer vaya a integrarse a la radiodifusora.

¿Maxine Woodside saldrá de la radio?



Hace unos días, la periodista Martha Figueroa, durante el programa “Con permiso”, contó a Pepillo Origel, con quien comparte créditos en ese show, que faltaba poco para que “Todo para la mujer”, el programa de Maxine, saliera del aire, luego de más de tres décadas de emisiones, por lo que Grupo Formula ya estaba interesado en contratar a Martha Debayle para conducir un nuevo proyecto.

En ese momento, Origel indicó que le sorprendía la noticia, debido a que Debayle trabaja en otra radiodifusora; W Radio, sin embargo, expresó que era consiente de que, en la actualidad, es la “reina midas de la radio”.

A esta versión se sumó un comentario que el también periodista Alex Kaffie hizo en referencia a una locutora de radio, de la que prefirió no revelar su identidad, sin embargo, expresó que el programa de la misma contaba con muy poco raiting, por lo que si los niveles de audiencia no se normalizaban, su programa saldría pronto del aire, y aunque el comentarista no especificó que se estaba refiriendo a Woodside, ambos casos se han relacionado como si tratase del mismo.

Maxine niega que Martha Debayle vaya a reemplazarla



Y aunque, en principio, Maxime optó por no emitir ningún comentario respecto a estos entredichos, ya compartió en redes sociales un comunicado, firmado por la Dirección Ejecutiva de Operaciones de Grupo Formula, donde la empresa desmiente y denomina como “informaciones falsas e imprecisas” la versión que esté en conversaciones o negociaciones para que Debayle se integre a su equipo.

“Es falso que este espacio vaya a tener modificación alguna. Es falso que Grupo Fórmula haya contratado para ese espacio o, en cualquier otro horario, a la conductora Martha Debayle”, se lee en la carta, en la que además se precisa que Woodside y su proyecto siguen adelante.

“Dejamos en claro que no tenemos cambio alguno en nuestra programación y que la Sra. Maxine Woodside continuará al frente de ´Todo para la Mujer´ como lo ha hecho en los últimos años”, detalla.

"Todo para la mujer" inició en 2023 con cambios

Cabe recordar que, a inicios de año, “Todo para la mujer” dio a conocer que el proyecto atravesaría ciertos cambios, en búsqueda de favorecer el contenido del programa, y entre las modificaciones que se realizaron, la presencia de Ana María Alvarado, una de las colaboradoras con más antigüedad en el show, fue reducida a tan sólo los martes, situación que puso en controversia a la conductora de “Sale el sol” y Maxine.

Mientras Woodside aseguró que fue Alvarado quien había pedido que su presencia en el programa se redujera, Ana María negó que fuera así y que, en cambio, había sido ella y su hijo, Fernando Iriarte, quienes tomaron la decisión de que “Anita, la más bonita”, como Maxine la apoda, sólo acudiera una vez a la semana.

Pese a que, en su momento, Ana María mostró su tristeza con respecto a dicha determinación, también aclaró que tenía una buena relación con la radiodifusora, por lo que comprendía que los cambios eran siempre en búsqueda de una mejora, indicando que seguiría comprometiéndose de la misma manera que cuando su participación era mayor.

“Yo lo acepto con el mismo compromiso que siempre, voy a entregar el 100 por ciento el día que me toque ir y veámoslo de una manera diferente, digamos que ahora es una ‘actuación especial’”, dijo en su canal de YouTube.

¿Maxine y Ana María Alvarado ya no se llevan bien?



Luego de estas declaraciones, los problemas parecían haber terminado entre ellas, hasta que la semana pasada protagonizaron un ríspido momento, cuando hablaban del caso Sasha Sokol y Luis de Llano, quienes sostuvieron una relación amorosa cuando la cantante tenía sólo 14 y el productor musical 39 años.

Mientras Alvarado denominó el actuar que tuvo de Llano, al relacionarse con una menor de edad, como “estupro”, Woodside insistió en señalar que, en esa época, no era mal visto y que, además, ella recordaba que Shasa estaba muy feliz y enamorada del productor, situación que le pareció inadmisible a Ana María.

“En ese entonces no era mal visto, hoy si está penado”, dijo Maxine, respaldada por Shanik Berman, que también se encontraba en el foro.

“Es cuestión de enfoque, que exista no significa que esté bien”, insistió Alvarado.

