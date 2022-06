Martha Claudia Moreno critica las condiciones de los actores

Martha Claudia Moreno sonríe un poco cuando se le dice que es una de las actrices más socorridas en cine y televisión mexicana, así la llamen sólo unos cuantos segundos o para una escena.

Pero no lo hace de manera orgullosa, sino porque nadie sabe que dentro de las tres décadas que llava de carrera, en las que rebasa las 90 producciones para cine y tv, ha estado varias veces desempleada en 11 años.

La más reciente ocasión en que no tuvo trabajo fue entre 2017-2018, cuando tras ganar el premio Ariel como Actriz de Cuadro por “Distancias cortas”, no recibió ofertas laborales por casi 12 meses.

"Así es esto, así es este trabajo", dice quien ha estado en los filmes “Cómo sobrevivir soltero” y “La boda de la abuela”.

"Ahora me dicen que salgo en muchas cosas, pero no siempre es así. Cuando tenía mi hija chiquita y casi sin trabajo, fueron momentos duros, con el Ariel igual pasó, pero de pronto pasa un carrito, te subes y vas 'rrrrrrrrr', entonces hay que agradecer todo el tiempo cuando se tiene algo, porque nunca sabes qué va a pasar", reflexiona.

¿Cómo trata de paliar esos momentos difíciles? Invierte simbólicamente a futuro, siendo su talento actoral la más alta propiedad con la que cuenta. Aunque su agencia la regaña, algo de su trabajo es probono. Y tiene reservada una parte de su tiempo para apoyar al talento joven estudiantil.

"Se hace un intercambio simbólico razonable y apoyo a ejercicios estudiantiles, siempre está esa puerta abierta y eso también provoca que me conozcan, quieran trabajar conmigo después o no", dice entre risas.

Creatividad en la pandemia

Además crea sus propias oportunidades: precisamente durante lo duro de la emergencia sanitaria, ideó unas caretas de plástico que sus colegas podían utilizar para protegerse de sprays, pero sin dañar el maquillaje.

La cosa era que a una mica de plástico le colocaba un soporte en la parte inferior, para que la actriz o el actor la sostuviera siempre, al estilo de los bailes de máscaras en la época renacentista.

Es karma, entonces, lo que le ha pasado durante la pandemia, donde ha sido alguien que prácticamente ha estado de un proyecto a otro.

Filmó entre otras, “Huesera”, cinta de terror que llegará a Tribeca, en Nueva York, y “Soy tu fan”, versión cinematográfica de la serie protagonizada por Ana Claudia Talancón. Pero también “Martínez”, una ópera prima que protagonizan el chileno Francisco Reyes y el mexicano Humberto Busto, así como “Lluvia”, también primera película de un joven director, que son varias historias en el contexto de ese fenómeno meteorológico.

“Maquíllame otra vez”, ahora en rodaje con Ilse Salas, Regina Blandón y Paulina Gaitán, es su nueva película.

"Hay mucha gente a la que le gusta mi trabajo y trato de hacerlo con mucho respeto, mucho amor, creo que no soy conflictiva (risas) y hay otros a los que no les gusta lo que hago, y eso se vale. He tenido la fortuna de tener directores con un gran corazón y empatía enorme", indica.

"Nunca he hecho un protagónico, lo estoy esperando, sé qué ahí viene, a su tiempo, mientras, trato de seguir siempre igual en el set", añade.