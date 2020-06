Marjorie de Sousa demandó a Julián Gil por Matías: Ramosco

La historia entre Julián Gil y Marjorie de Sousa tiene un nuevo capítulo. Según reveló esta tarde Patricia Ramosco, hermana del actor, el intérprete ha recibido una demanda con la que pretenden quitarle la patria potestad de Matías.



A través de un Instagram Live, Ramosco explicó que después de que la también actriz asegurara en innumerables ocasiones que no haría nada para separar al pequeño de su padre ahora está por lograrlo.



"Cómo es posible que tenga el cinismo después de haber recorrido durante 3 años y medio que tiene el niño todos los canales que la apoyan y decir que no quiere separar al padre y hoy (…) esta demanda está en los tribunales ahora mismo. Es una demanda por la pérdida de la patria potestad", explicó Patricia.



En el video de poco más de tres minutos la hermana de Gil muestra el documento y detalla que entre las cosas que Marjorie alega es que Julián Gil nunca se ha preocupado por saber cómo vive Matías.



"Esta es la mujer que dice que no quiere hacer nada por separar a su hijo de un padre", señala.



La hermana del actor además comentó que ojalá hubiera jueces y sistemas que no fueran corruptos para que vieran por el mejor interés del menor.



"Ella lo va a ganar porque tiene el manejo de influencias, la corrupción de su lado, el poder adquisitivo porque tiene padrinos. Ella va a ganar como ha ganado prácticamente todo lo que ha pedido", dijo.

Para mantener al tanto al público Patricia añadió que presentará un espacio informativo llamado "El verdadero diario de Matías Gil" donde contará un resumen del caso de su hermano y la lucha que ha vivido para convivir con su hijo.

nrv