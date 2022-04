Mario Moreno del Moral quiere revivir a "Cantinflas"

A Mario Moreno del Moral, nieto de "Cantinflas", no le interesa hablar del pleito legal que él y su hermana sostienen contra Tita Marbez, por los bienes del comediante; prefiere enfocarse en su carrera y dejar que hablen los abogados cuando lo consideren necesario. El actor de "Lady Rancho" no descarta que el próximo año la familia se una para conmemorar el 30 aniversario luctuoso de su abuelo, con algún nuevo proyecto que lo acerque de algún modo a las nuevas generaciones.



Prohíben a productores hablar de sus cintas

Ya no sólo son contratos, sino el temor por parte de distribuidores a no saber cuándo y cómo estrenarán cintas mexicanas, que varios productores han dejado de hablar de sus rodajes con anticipación por órdenes de los corporativos. Películas rodadas, que tienen en su elenco a personas como Maite Perroni, Leticia Huijara y más, tienen prohibido que se filtre algo, al más puro estilo estadounidense, donde por competencia todo se controla.

En España nadie quiere leer a Will Smith

"El juego del calamar" tiene su propio libro, no oficial, de sus secretos, en muchas librerías españolas. Con un precio mayor de 200 pesos, el libro ha desbancado al biográfico de Will Smith en Europa, donde su escándalo en el Oscar no elevó ventas, pero tampoco bajó. Empleados de tiendas madrileñas indican que al menos se vende uno a la semana.



