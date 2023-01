Mario Bezares reacciona a la serie sobre Paco Stanley

Apenas el día de ayer se anunció la realización de una miniserie en la que se relatará el útlimo día de vida de Paco Stanley, condcutor que perdió la vida en 1999 tras sufrir un atentado a la salida de un conocido restaurante en la Ciudad de México.

El proyecto, según información del sitio Deadline, será protagonizado por Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez, y aunque no se dieron más detalles al respecto, sí se reveló que el proyecto será dirigido a las plataformas de streaming, específicamente para Amazon.

Tras esta noticia, Mario Bezares, quien fuera amigo de Stanley y uno de los principales sospechosos, publicó un comunicado de prensa a través de sus redes sociales, donde aseguró que ya se está reuniendo con sus abogados para ver si tomará algún tipo de acción legal en el caso de que se use su imagen.

"La producción de la serie no me ha buscado para ninguna situacipon de permisos o acuerdos, no tengo nada que delcarar, no tengo nada que decir hasta en tanto no sepamos y tenga la guía jurídica de lo que vamos a hacer", escribió.

Asimismo, agradeció a los medios por su interés y señaló que en el momento adecuado hará una conferencia de prensa para ahondar en el tema.

Cabe destacar que esta respuesta viene después de que Bezares hiciera pública su intención de realizar una serie en la que hablaría sobre lo que él vivió tras el asesinato de Stanley, y es que recordemos que fue señalado como uno de los principales sospechosos, incluso pasó varios meses en prisión. Sin embargo, la familia del también actor rechazó el proyecto y aseguró que no podría realizarse pues no contaban con la autorización para nombrar o referirse a Stanley, por lo que estarían incurriendo en un delito.



Bezares fue señalado como uno de los principales sospechosos en la muerte de Stanley Foto: Archivo, EL UNIVERSAL

