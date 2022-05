Marina de Tavira y Diego Luna derrochan amor por España

Aunque Marina de Tavira prefiere no exponer su relación amorosa con Diego Luna ante los medios, tal parece que sí gusta de presumirla con sus amistades, pues durante la alfombra roja de la nueva serie en la que participa, fue cuestionada sobre su situación sentimental y ella prefirió huir. Aún así, la actriz estadounidense Rosie Perez, quien comparte créditos con Marina, dijo que ha compartido varios momentos con la pareja.

“Conocí a Diego Luna hace muchos años y lo vi de nuevo en España con Marina, es uno de mis actores favoritos”, afirmó Perez. “En España fui a comer con Marina y una noche ellos vinieron a mi apartamento; Marina, Diego, Chema Yazpik y conectamos bonito, fue muy especial”, contó la actriz, quien protagoniza junto a Yazpik y De Tavira la serie “Now & then”.

Renata Vaca destaca el talento que Dios le dio a Yalitza Aparicio



Foto: Tomada del Instagram de Yalitza Aparicio

La actriz juvenil Renata Vaca, quien comparte créditos con Yalitza Aparicio en su debut en televisión con la serie “Familia de medianoche”, contó algunos detalles sobre lo que es trabajar junto a la actriz mexicana, quien alcanzó la fama tras su papel en “ROMA”, de Alfonso Cuarón.

“Su personaje está muy relacionado con el mío y trabajar con ella fue muy mágico, es una increíble persona, ver la organicidad que tiene, el talento innato es brutal, ya la considero una gran amiga”, dijo Renata, para quien Aparicio no necesita de una escuela de actuación para destacar. “Un artista no necesariamente se forma en la escuela, sino que naces con algo y después lo tienes que desarrollar; la escuela es muy importante, pero Yali tiene algo que Dios le dio y no necesita nada más”, señaló.

Paris Hilton se luce festejando lo mexicano



Foto: Tomada del Instagram de Paris Hilton

Cientos de internautas piden que Paris Hilton sea el nuevo rostro de los libros de historia de las escuelas de primaria; argumentan que fue la única que celebró una fecha histórica para los mexicanos: La Batalla de Puebla. Ni los famosos locales, ni los gobernantes mexicanos, ni los ciudadanos en general publicaron mucho de esta festividad en redes sociales, mientras que Hilton subió una foto con la bandera mexicana de fondo y escribió: “Feliz 5 de mayo”. “Paris, hermana ya eres mexicana”, tuiteó alguno.

