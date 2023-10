Maribel Verdú recibe medalla de la UNAM: “Me siento más mexicana que española”

Madrid.- La actriz española Maribel Verdú recibió en Madrid la medalla Filmoteca UNAM, la única expedida por la Universidad Nacional Autónoma de México que se entrega fuera del país.

Verdú ha trabajado con reconocidos directores mexicanos como Guillermo del Toro, en “El laberinto del fauno”, y Alfonso Cuarón en “Y tu mamá también”, cinta que la actriz presentó previamente durante una proyección especial en La casa de México en España.

“Esto fue como cuando me dieron el Ariel, me hace sentir respetada, valorada y para la autoestima no viene nada mal y el amor que siento que me profesan en un país que es mi segunda casa”, dijo Verdú en entrevista con medios mexicanos.

Lee también Gloria Trevi rompe el silencio tras nuevas acusaciones: "Mientras más me peguen, más me defenderé"

El escritor Jorge Volpi fue el encargado de entregarle el reconocimiento institucional que conmovió a la actriz por la historia de su elaboración: hecha 99.9% de plata pura extraída durante el proceso de revelado de películas mexicanas en los laboratorios de la Filmoteca.

“(Los mexicanos) Son absolutamente generosos, extraordinarios, extremos a la hora de abrazar, de querer y eso es algo que aquí (en España) es una cosa de más pudor... Yo me siento más mexicana que española porque soy así de exagerada", dijo entre risas la actriz de 53 años de edad.

Antes de recibir el reconocimiento tuvo una charla en la que recorrió su carrera a través de anécdotas y recordó que, aunque Alfonso Cuarón fue un gran aliado, también marcó un parteaguas en su vida que sólo superó de la mano de Del Toro.

"Después de 'Y tu mamá también' y que de repente incluso directores se ponían de rodillas para que trabajara con ellos, porque (la cinta) fue un éxito mundial, de pronto se acabó, nadie me llamaba, bueno de Hollywood sí, pero yo tenía miedo de todo y me hice pequeña y dije que no; dos años y medio aquí nadie me llamaba... quien me recupera es otro mexicano, que es Guillermo Del Toro. De 'El laberinto' hasta ahora ya no ha habido medías crisis", recordó.

Y compartió algunas anécdotas sobre sus experiencias en México, con actores como Diego Luna y Gael García a quienes asegura sigue frecuentando.

"Cuando terminas el rodaje el sábado por la noche empieza 'el sapo', que es que empiezan a las chelas y el tequila y terminas el domingo en una playa y ya te queda un cachito de domingo para descansar. Yo me acuerdo con Alfonso y con los chicos que hacíamos 'el sapo' y terminábamos en Puerto Escondido en las bahías de Huatulco", contó.

La actriz, que acaba de participar en la cinta de DC "Flash", está por estrenar una nueva producción con Netflix llamada "Invitación a un Asesinato", donde también es dirigida por un mexicano: JM Cravioto.

"'Cravioto' es lo más divertido, se estrena mañana en Netflix y lo grabamos en Los Cabos, estuve de nuevo con Manolo (Cardona) y con Regina Blandón, José María de Tavira, estuvimos todos en un hotel, las habitaciones alrededor de la piscina y rodamos todo nocturno. Fue una felicidad y ahí cumplí el año pasado, me hicieron una fiesta de cumpleaños increíble en el atardecer".

Aunque por las venas de Verdú corre sangre española, la actriz asegura que siente a México como su casa y a los mexicanos como sus paisanos, pues jamás se ha sentido más querida que en nuestro país: "Son absolutamente generosos extraordinarios extremos a la hora de abrazar, de querer... Yo me siento más mexicana que española porque es que soy así de exagerada", finalizó.

Lee también ¿Vale la pena ver "El exorcista: creyentes"? Vimos la película y aquí te contamos