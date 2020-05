Maribel Guardia posa entre globos y celebra sus 61 años

Maribel Guardia es una de las mujeres más guapas del espectáculo, a pesar de su edad se conserva muy bien, pues siempre ha dicho que el ejercicio y la alimentación han sido indispensables para mantenerse y no perder su figura.

El día de hoy Maribel cumple 61 años y su hijo Julián Figueroa le escribió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

"Feliz cumpleaños mamá @maribelguardia , te amo Estoy tan agradecido por tener a una madre tan buena e inteligente. Gracias por enseñarme , que cuando me encuentre perdido , debo buscar en mi interior la respuesta , ya que ahí es donde habita Dios. Si tuviera que vivir mil vidas , en las mil te escogería como mi madre y mi maestra.Si más personas entendieran cómo tú , que todos somos uno ; este mundo sería un mejor lugar. Es un honor ser tu hijo", expresó.

La pandemia mundial de coronavirus no impidió que la actriz celebrara su cumpleaños, pues a través de su Instagram oficial publicó una foto en la que se ve muy sonriente, con un colorido vestido de gala y unos globos gigantes de fondo.

‘’#felizcumpleaños a mi !!! #gracias a Dios por un año más por mi familia, por ustedes mis amigos por los sueños cumplidos y las metas alcanzadas. En estos difíciles tiempos que vivimos es cuando más valoro cada respiración y las veces que me he quedado sin aliento de alegría... Dios no nos va a abandonar . Mientras tanto , Gracias a la vida !!!’’.



Algunos artistas incluyendo a la actriz mexicana Ana Martín la felicitaron en sus redes sociales.

"Muchas felicidades a mi queridísima @maribelguardia en el día de su cumpleaños! Qué bárbara, no sé cómo le haces, cada día te ves más joven y más bella. Te quiero", escribió.

Alejandra Guzmán, Yuri, Ivy Queen, Marjorie de Sousa y la conductora Andrea Legarreta también felicitaron a la actriz en los comentarios de su publicación, expresando el cariño que le tienen.



