Maribel Guardia comparte emotiva foto de su hijo Julián cabalgando con su padre Joan Sebastian

Maribel Guardia recordó a Joan Sebastian a través de una emotiva publicación en la que también aparece su fallecido hijo Julián, la cantante y actriz de 65 años fue pareja del compositor nacido en Juliantla, Guerrero, que hoy cumple nueve años de haber muerto.

Julián, quien acaba de cumplir 15 meses de fallecido, dedicó una de sus últimas publicaciones a su padre, a quien extrañaba y con quien se llevaba muy bien, en aquella publicación de despedida, el único hijo de Maribel y Joan confesó lo mucho que le dolía la partida de su progenitor:

"Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va. Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi", se lee.

Joan falleció de cáncer, mientras que su hijo Julián perdió la vida por un infarto ocurrido mientras dormía el nueve de abril de 2023.

Maribel Guardia y la conmovedora foto de padre e hijo

Maribel Guardia compartió una conmovedora publicación con sus más de nueve millones de seguidores en Instagram, conde colgó una foto en la que aparece Joan Sebastian y su hijo Julián cuando era pequeño, ambos están cabalgando.

"9 años y ahora cabalgando juntos en el cielo", escribió Maribel para acompañar la bella fotografía.

Joan Sebastian con su hijo Julián. La foto la compartió Maribel Guardia en el noveno aniversario de muerto del compositor.

"Qué preciosa fotografía mi amado ídolo con su bello hijo Julián, suspiros al cielo, gracias a Dios que me dio el privilegio de hace casi un año ir a sus tierras preciosas disfruté mucho andar por allá lloré de alegría y tristeza porque me hubiese encantado haberlos conocido en persona a él y a Julián". "Qué hermosa foto, el poeta del pueblo & el príncipe de la dulce pena cabalgan juntos en el cielo, besos & suspiros hasta el cielo, te abrazo con todo mi corazón & mi cariño, los amo". "Abrazos fuertes Maribel tienes dos ángeles, grandes cantantes que iluminan tu bella familia, también siento mucho tu gran perdida de tu gran amor", se lee entre los múltiples comentarios de sus fans.

