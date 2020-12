María León se permite ir del pole dance a la banda

Uno de los sueños “guajiros”, como ella lo llama, de María León, es hacer una película de acción, por eso durante esta pandemia la cantante y actriz se propuso aprender a andar en moto, pero apenas lo logró, ya tenía una nueva meta: usar patineta.

Los retos son esenciales en su vida y la música no queda fuera, durante su carrera ha incursionado en distintos géneros musicales lejos del pop que la caracteriza, desde que formó parte del grupo juvenil T’De Tila y posteriormente Playa Limbo.

Hoy estrena “Pedir permiso”, su primer sencillo con música banda junto a Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.

“Cada vez me he vuelto una persona más permisiva y me gusta porque me ha llevado a tener mejores experiencias, más aprendizajes y no arrepentirme de no hacerlo”, afirma León en entrevista.

“Estamos en una época en la que hay que atreverse a hacer las cosas, los sueños, las metas, no hay que perdernos en el intento, creo hay que llevarlo a que se logre”, agrega.

Con botas, y decidida a pedir perdón antes que permiso, interpreta el tema que escribió junto a Marcela de la Garza y Mauro Muñoz y que, asegura, será inspiración para que las personas se atrevan a decir y hacer las cosas que no han podido durante la pandemia.

León ha escrito al menos 60 temas que plasman los sentimientos que ha atravesado, desde el desamor, hasta la esperanza. Esta colaboración la buscó porque admira la energía de la agrupación norteña y considera que su sonido captura la esencia y garra de lo latinoamericano.

“Cada vez que he tenido la oportunidad de entrar a un género distinto al mío, aunque le entre con miedo, ha sido una experiencia enriquecedora porque todos los géneros tienen su chiste y su forma de ser cantados, de ser interpretados, la composición llega de diferente manera para abordar esos nuevos estilos”, afirmó.

El sencillo formará parte de su nuevo disco, para el cual está terminando de grabar las voces e incluirá un par de colaboraciones más con artistas de otros géneros pues, para ella, explorar otros ritmos como la cumbia, el urbano y el mariachi es una forma de demostrar que a nada le teme.

María León, cantante

Antes de que se declarara la pandemia se encontraba de tour con su álbum Inquebrantable, ahora las presentaciones se han pospuesto para 2021, pero tiene fe en volver con nuevas canciones. Además, durante la cuarentena se ha dedicado a entrenar pole dance y practicar danza, una pasión que para ella cobró sentido cuando participó y ganó el show de televisión Bailando por un sueño.

“Hoy en día siento que (la danza) se ha vuelto otra faceta de inspiración para quien tiene el sueño de bailar, un sueño distinto y que le ha costado trabajo cumplir, por eso me aferro a ello, y si lo juntas con el pole dance, que también tiene una parte muy inspiracional para mí y para muchas mujeres que en comunidad nos apoyamos y que ahora en la pandemia ha sido mi compañero junto con Micaela, mi perrita, de sacarme de la cama y ponerme a bailar”, señaló la cantante.

SU CARRERA

01 Inició en el grupo T'de Tila en 2002.

02 Con Playa Limbo, grabó tres discos de 2005 a 2016.

03 Debutó como solista con su disco Inquebrantable en 2019. “Pedir permiso” es su primer dueto con Edwin Luna.