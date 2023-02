Marco Antonio Regil afirma que su cuerpo no tiene precio

Alguna vez quisieron ponerle precio al cuerpo de Marco Antonio Regil, pero nadie atinó y perdió; el conductor reconoce que fue una propuesta incómoda que se dio cuando estaba en un programa hace varios y un ejecutivo de alto rango le ofreció dinero para tener relaciones sexuales con él. Hoy lo toma con humor.

El presentador de 53 años no fue el único que recibió esta proposición, sin embargo, asegura que fue muy claro en descartar este ofrecimiento.

“En mi caso no fue acoso, nada más fue una oferta que me hicieron llegar y dije: ‘gracias, pero no’, qué amables que le pongan precio a mi cuerpecito”.

El anfitrión del programa de concursos Escape perfecto, con el que ahora debutará en Azteca, explica que este tema salió a la luz cuando en el show de YouTube Envinadas le preguntaron sobre la existencia de un supuesto catálogo con personalidades de Televisa. “Si existía o no, nunca lo vi, pero alguna vez le quisieron atinar a mi precio, pero no, para eso no me rento”, aclara.

Cierra ciclos

Regil indica que ya cerró el ciclo de luto por su mamá y calificó como hermoso que haya terminado la etapa de tanto dolor; también mencionó que su podcast por Internet todavía va a continuar, ya está cumpliendo 10 años.

“La extraño toda la vida, pero el dolor y la tristeza se va, se reflejó en los 20 kilos que perdí en los últimos seis o siete meses, entonces es el momento perfecto para regresar a la televisión”.

El anfitrión de Atínale al precio y Minuto para ganar expresa que empezó a hacer un podcast cuando en México no se sabía tan bien lo que significaba esta palabra y en la actualidad ya tiene más de 50 millones de descargas, más de 250 episodios.

“Si hubiera interés en alguna televisora que se pudiera hacer así, se puede platicar, pero el podcast va a seguir por su lado y yo estoy feliz de regresar al entretenimiento, que es otra cosa importante en la vida”.

La nueva temporada de Escape perfecto empieza el 10 de abril, y Regil tendrá como coconductor a Carlos Espejel, en su primer trabajo en la televisora del Ajusco.

“No se trata de venir a cambiar absolutamente nada, se trata de continuar y mejorarlo, pero son pequeños cambios, no es nada radical”.

Respecto al tema del amor menciona que no se siente urgido y no trae prisa, y así como sus proyectos de trabajo se dan en el momento perfecto, espera que pase con alguna pareja sentimental.

Marco Antonio está enamorado de su carrera, afirma, pero está abierto al amor.

“Creo que se va a dar en donde menos lo espere, de pronto va a brincar una hermosa liebre”.