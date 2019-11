Manuel Velasco, el admirador número uno de Anahí

El senador Manuel Velasco, esposo de la cantante Anahí, expresó que están muy felices de ser nuevamente padres; adelantó que será niño y se llamará Emiliano, y de paso negó lo que dicen acerca de que él impide que su esposa regrese a trabajar, al contrario, indicó que es su principal admirador y la apoya en todo lo que quiera hacer. “Esas son cosas que se dicen, pero el principal admirador de mi señora esposa soy yo, siempre he sido muy respetuoso de las actividades que ella decida realizar y por supuesto que, lo que ella realice en su vida profesional, yo siempre la voy a poyar, porque soy un gran admirador de ella”.

Lis Vega se hace cirugía porque quiere

Lis Vega responde a los que la critican por sus cirugías, especialmente de la de los labios, diciendo que lo hace porque le gusta y no le importa lo que los demás piensen; comenta que son decisiones personales y todos deben de respetar eso. “Lo hago porque a mí me gusta, uno siempre debe de buscar cómo uno se ve y a mí me encantaba tener los labios carnosos. Tengo una cicatriz aquí (en la boca) de una caída en el teatro y yo quería que no se me viera y fue complicado, pero yo estoy feliz con mis labios, me encanta cómo me veo, esto se quita y me lo hubiera quitado y, si no me lo he quitado es porque me gusta y si a mí me gusta, no me importa lo que diga la gente de mí…”

Julio de Reik enseña y presume

Julio Ramírez, uno de los guitarristas de Reik, enseñó de más y lo presume. Resulta que el músico compartió un video en el que se le ve tras bambalinas junto con sus compañeros de la banda —Jesús Navarro y Bibi Marin— y mientras se escucha de fondo la canción “Turn down for what” se ve a Julio muy quitado de la pena en calzones dejando poco a la imaginación.