Manuel Turizo prefiere inspirar

Desde el principio de su carrera, Manuel Turizo tenía claro que quería ser un romántico. Para el cantante colombiano, la intención de sus letras está en inspirar “buena vibra”, por lo que, aunque se dedica al género urbano, siempre trata de cantarle al amor de forma respetuosa.

“No soy una persona que hable explícito, ni me enseñaron a hablar así, entonces me pongo en la posición de cómo le hablaría en realidad a una mujer si la voy a conquistar, yo llego a endulzarle el oído, no a hablarle tosco o a decirle cosas como: ‘ponte de espalda’, sino que primero la conquisto diciendo las cosas de una buena manera, de la manera que ella le guste”.

Cuando el intérprete alcanzó la fama, tenía sólo 16 años y fue a través de una de sus canciones que se hizo viral y llegó a ser nominada en los premios Kids Choice Awars Colombia 2017: "Una Lady como tú", donde habla de enamorar a una mujer.

“Mi padre ya no tenía dinero para pagarle la universidad a mi hermano mayor, teníamos una crisis económica muy fea y coincidentemente fue cuando, como si Dios estuviera viendo todo esto, en ese mismo semestre ‘Una lady como tú’ empezó a funcionar y empezamos una carrera artística”, recordó el cantante colombiano en entrevista.

Desde el confinamiento, Turizo ya prepara su segundo disco, que aseguró mantendrá su esencia pero también aportará nuevos sonidos.