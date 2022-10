La actriz mexicana Mariana Treviño, quien participó como Isabel Iglesias en la serie de Netflix “Club de Cuervos”, se unió a la lista de celebridades que está cumpliendo el sueño de formar parte de la industria hollywoodense, pues tendrá un protagónico en la película “A Man Called Otto” junto a Tom Hanks.

El filme es una adaptación cinematográfica de la novela “A man Called Ove” del escritor Fredrik Backman y se realizó bajo la dirección de Marc Forster.

Se trata de una comedia romántica en la que Treviño, en un papel de mujer carismática, cambiará la vida de su vecino enojón Otto, un hombre que suele incomodar a los habitantes del barrio mientras los vigila.

El proyecto se estrenaría el 13 de enero de 2023 en Sony Pictures Releasing. Además de la mexicana, en el reparto también estará Manuel García-Rulfo (“The Lincoln Lawyer”), Cameron Britton, Rachel Keller y Mike Birbiglia.

Fue en Instagram donde la mexicana escribió un emotivo mensaje para el actor y compartió con sus seguidores la noticia.

“Lo llamas gruñón. Lo llamamos Otto. @AManCalledOtto, en los mejores cines de Navidad y comienza en todas partes el 13 de enero. ¡¡Qué sueño tan inimaginable!!, un honor de mi vida ser parte de este hermoso proyecto y haber podido trabajar con este actor tan maravilloso de verdad, en todos los sentidos y contar esta historia en estos momentos desolados y difíciles. Feliz de compartirlo con ustedes. Gracias Marc. Tom y Rita y todo el increíble equipo, ¡Los quiero!", se lee.

Cabe mencionar que hoy salió a la luz el adelanto de lo que se verá en la pantalla chica, por lo que recibió felicitaciones de otras celebridades, entre ellos la del director de cine Manolo Caro quien le expresó su sentir ante el logro, a la mujer de 44 años.

Discover what can happen when you let life in. See @TomHanks as Otto in @AManCalledOtto, in select theaters Christmas and starts everywhere January 13. pic.twitter.com/9V4DTbtQSz

— Sony Pictures (@SonyPictures) October 20, 2022