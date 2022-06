Maluma se desnudó para su amiga

Maluma asegura que el tener relaciones sexuales “es vitalidad” y le recomienda a todas las personas poner en práctica esa actividad, además aclaró que la chica que aparece detrás de él cubriéndole sus partes íntimas no es ninguna nueva conquista, sino una amiga.

“Rico, ¿no? Sabroso… Ella es una amiga, una amiguita mía que estaba ahí y aprovechó para tomarme la foto. No creo que la censuren, ¿cómo van a censurar eso? Eso es normal, eso es parte de la vida, todos los días estar así”, expresó.

Foto: Vía instagram

Yordi Rosado dice respetar a Sasha Sokol

Yordi Rosado comenta que le gustaría hablar con Sasha Sokol tras lo que sucedió con su entrevista al productor Luis de Llano, con la cual la actriz decidió alzar la voz y acusar al productor de estupro, además indica que nunca se imaginó que tuviera tanto impacto algo que ya era conocido por muchos.

“Hable con Sasha antes y no después claro [que le gustaría platicar con ella] a todas las personas que trabajamos en este medio las respeto y las quiero, las admiro y siempre estaría en una buena disposición para hablar... No creímos que esta entrevista tuviera un impacto tan fuerte, porque la verdad era algo que ellos ya habían platicado en varios medios y todo mundo lo sabía y no sabíamos que tendría ese impacto”, dijo.

Foto: Agustin Salinas/ El Universal

Así son los reencuentros de Mauricio Martínez y Lisset

El actor Mauricio Martínez y Lisset siguen siendo muy buenos amigos, después de 17 años de haber terminado su noviazgo, y eso lo demostraron durante el estreno de la nueva versión de “Mentiras, el musical”, donde llegaron a la alfombra roja tomados de la mano y cuando se separaban para dar cada quien sus entrevistas, al terminar se buscaban con la mirada para volverse a reunir, pero ella le hacía sentir su apoyo abrazándolo cuando la prensa le preguntaba por el proceso legal que inició contra Toño Berumen por acoso sexual.



Foto: Vía instagram @martinezmau