Maluma responde si su ex, Natalia Barulich, lo engañó con Neymar

Maluma lanzó su tema “Hawái” hace casi tres años tras terminar su relación con la modelo e influencer Natalia Barulich. Ahora el famoso rompió el silencio y reveló lo que realmente pasó con su viejo amor.

En 2020, la canción se hizo viral debido a que algunos fanáticos la relacionaron con el futbolista Neymar Jr, esto, porque surgió una versión de que Barulich había sido infiel al cantante y para ese entonces la modelo ya tenía un amor con la estrella deportiva.

En una entrevista con el programa Alofoke, la voz de “Felices los 4” fue custionado sobre su pasado con Natalia.

“La verdad, sí, Neymar me quitó a mi novia”, dijo.

Sin embargo, tras unos momentos de silencio, se echó a reír y aclaró que aquello era mentira, asegurando que en realidad rompió su relación con la modelo, previo, a que esta iniciara su relación con el brasileño.

“Yo terminé con Natalía y luego vi que ellos estaban por ahí como dicen ustedes, de teteo", expresó.

También bromeó sobre el tiempo que pasó entre su ruptura y el inicio de la relación de Barulich con Neymar, diciendo que fue “como a los treinta segundos”.

"No, no lo sé ni me importa, pero como yo digo cuando uno termina con la mujer y en el momento en el que acaba es hasta ahí, muere todo, tu mujer no es tu mujer, ciao y futuro nuevo", dijo.

Por su parte, Barulich comentó a el podcast “Evolve” que su relación fue muy tóxica: “Porque fue muy unilateral; me refiero a que yo daba el mil por ciento y recibía como máximo el 20 por ciento, podría decirse", contó.

¿Maluma sí dedicó “Hawái” a Natalia y Neymar?

Poco después de que el cantante se viera envuelto en la polémica con el futbolista, negó en una transmisión en vivo que la canción tuviera indirectas.

"Esta canción la escribimos en combo y cuando grabé el intro del coro inmediatamente supe que iba a ser una canción fuerte, terminamos la canción y cuadramos la fecha de lanzamiento, pero más allá de eso jamás me inspire en ninguna relación", aseguró.

"Yo terminé mi última relación tranquilo y feliz, cada quien fue a hacer lo que tenía que hacer, yo tambien hice mi vida y quise hacer esta canción porque muchos nos sentimos identificados, eso no es porque me pasó a mí, si me hubiera pasado se los hubiera dicho sin problema, así que no inventen cosas que yo estoy bien y tranquilo", agregó.

Neymar Jr. además apareció en un video en el que junto a su equipo festeja en los vestidores mientras escuchan "Hawái". Algunos aseguraron que se burlaba del reggaetonero y la incertidumbre creció cuando el intérprete de "Felices los 4" cerró su cuenta de Instagram, pero explicó que lo hizo para tomarse un tiempo antes de estrenar su quinto álbum "Papi Juancho", que trabajó durante la cuarentena.

Con información de Nicole Trejo.

Natalia Barulich estudo dos años en pareja con el cantante colombiano. Fuente: Instagram @natalia