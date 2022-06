A Maluma no le importa en lo más mínimo lo que suceda entre su amiga Shakira y Piqué, también aclara, que él no tuvo nada que ver para que Nodal y Balvin arreglaran sus asuntos, pero sí de hablar de otros se trata, quiere reafirmar su amor por la música de Vicente Fernández y el dolor que siente por no haber podido hacer una canción con él.

"¡Qué viva Vicente Fernández! Tengo la oportunidad y el honor de ser amigo de la familia, y tuve también la oportunidad de cantar en Guadalajara en su rancho y soy quién soy gracias a él y la cultura mexicana, lo he escuchado desde que soy un niño”, dijo el cantante.



Hace unos días el colombiano le dedicó a Chente su presentación en la Arena FVG, e hizo que miles de personas cantaran fragmentos de “El Rey". Entre los asistentes, había integrantes de la familia Fernández.

“Quiero dedicarle este concierto, aprovechando que estamos aquí, al maestro Vicente Fernández. Por ahí está su familia, sus hijos, sus nietos... quiero decirle a Alex que los quiero muchísimo y quiero decirles que gracias al maestro Vicente Fernández es que estoy aquí esta noche. En Colombia se escucha toda la música mexicana y lo que pienso cuando toco en estas tierras es que México es como mi segunda casa”, expresó durante el concierto.

| Maluma cantando "El Rey" en Guadalajara. pic.twitter.com/KD0PV20Bia — Maluma Updates (@Maluma_Updates) June 5, 2022

También apuntó que ha estado escuchando todo el tiempo mientras se traslada de un lado a otro, sólo canciones del Charro de Huentitán y de su hijo Alejandro Fernández.

“Aunque no lo crean ahorita de camino venía en el carro escuchando las canciones de Vicente y Alejandro porque siento que es parte de mi música favorita. Lo quiero mucho y que en paz descanse, lo único que faltó fue hacer una canción con él, siempre lo dije, siempre hable de eso", enfatizó.

En cuanto a Nodal y J Balvil, el reggaetonero aclaró que no tuvo nada que ver con las disculpas que se ofrecieron mutuamente, como se estuvo mencionando en redes sociales, pero le da gusto que ya lo estén resolviendo como gente madura.

“Gracias a mí no fue, ellos como unos caballeros maduros tomaron la decisión que eso no fue un buen ejemplo para la gente, para la juventud, esos chistecitos yo siempre he dicho que tienen un peso detrás y uno no se puede, no sé, como a limar sus problemas delante de la gente, así que muy inteligente y maduros que tomaron la decisión de hacerlo de esa manera y hablarlo públicamente, si armaron el ‘pedo’ a nivel público tenían que cuadrarlo de la misma manera”, señaló.

Maluma se encuentra en México, para promocionar el lanzamiento de su disco "The love and sex tape", el cual ya está disponible en las plataformas digitales, así como los conciertos que ofrecerá este viernes 10 y sábado 11 de junio en el Palacio de los Deportes.

“Es el lanzamiento de mi nuevo álbum, que está hecho con mucho amor, reggaetón, de la música que me gusta hacer a mí y por eso precisamente lo quería hacer en Ciudad de México porque representa mi carrera mis inicios también, soy lo que soy gracias a México y todo el cariño que me ha brindado. Estoy muy feliz, dos fechas ya llenas, es la primera vez que logramos reunir a tantas personas en dos noches. Nos estamos preparando para próximamente hacer el Estadio Azteca, ese es mi sueño, dentro de unos años", ahondó.