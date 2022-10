Maite Perroni: así rompió el estereotipo de la tierna Lupita Fernández en "Rebelde"

“Cuando comenzaba mucha gente decía 'No. Maite nunca podrá ser protagonista, es super gris, no tiene personalidad”, recordó Maite Perroni en una entrevista que ofreció a EL UNIVERSAL en el 2014, cuando su carrera individual estaba despegando después de haber saltado a la fama con el fenómeno musical de RBD.

La cantante pasó de ser la tierna Lupita Fernández, un personaje secundario en la historia de la telenovela “Rebelde”, a una de las actrices más cotizadas de Televisa, una estrella musical y la protagonista de su propio cuento de hadas.

Romper con el estereotipo que por años se generó de su imagen no fue fácil, sobre todo porque su primer personaje dejó en ella una gran marca, pero después de que se terminó Rebelde y el grupo RBD, decidió seguir estudiando y tocar puertas, así fue como protagonizó cinco telenovelas entre ellas “Cuidado con el ángel” y “Mi pecado”.



Su primera gran oportunidad fue en la telenovela Rebelde Foto. Instagram

Al principio fluctuó entre los papeles de la protagonista humilde y la ‘mujer fea’ que tiene un cambio radical. Por ejemplo en “Antes muerta que Lichita” usaba una peluca de cabello corto y cambió su corporalidad para dar vida una versión de ‘Betty la fea’.

“Lichita no repara en sí es fea o bonita, en realidad para ella eso no es importante, lo importante es su capacidad. Lo que los demás perciban de ella es lo que representa muchas veces esta falta de respeto o esté bullying, pero ella no tiene eso, ella se siente muy segura de sí misma en ese sentido, entonces yo tenía que lograr también esa seguridad en mí misma”, detalló Maite sobre aquel personaje.

Con series como “Herederos por accidente” y “El juego de las llaves” entró a streaming con papeles que la mostraron como una mujer mucho más madura, atrevida, inteligente y en algunos casos misteriosa. Además junto a Alejandro Speitzer en “Oscuro deseo” logró explotar toda su sensualidad frente a la pantalla.



En la serie Oscuro deseo dejó al descubierto toda su sensualidad Foto: Netflix

“Cuando Rebelde terminó, después de cinco años, para muchos de mis compañeros fue un proceso muy duro volver a empezar y ver qué harían. Yo ya estaba en otras cosas, estaba en otros proyectos, con planes de telenovelas. Para mí hoy Rebelde y RBD será el amor de mis amores, pero no me quedé enfrascada en eso. Yo estaba viviendo mi presente. RBD se acabó, lo abracé, lo agradecí y hasta el día de hoy lo hago pero me fui a construir mi historia. No tuve tiempo de ponerme triste”, dijo en entrevista en enero de este año cuando se presentó la segunda temporada de “Oscuro deseo”.



Maite protagoniza su propio cuento de hadas

Pero Maite no sólo rompió con las opiniones que muchos tenían sobre ella, también con las suyas pues aunque se le ocnocieron varias parejas, jamás expresó que deseara casarse o formar su propia familia, algo que hoy por hoy está haciendo junto al productor Andrés Tovar.

El pasado 9 de octubre se casó por el civil con el productor Andrés Tovar, con quien lleva un año de relación y 20 años de amistad.

“Nunca esperé casarme”, confesó entre risas mientras estaba vestida de blanco junto a su ahora esposo.

Antes de tomar esta decisión estuvo en una relación que duró más de 7 años y aunque se comprometió jamás se sintió lista para dar este importante paso, pero todo cambió repentinamente. “Sí creía en el matrimonio”, afirmó, “pero hasta que llegó el señor Tovar”, expresó con una sonrisa.

Hoy, además de estar felizmente casada , es una de las actrices favoritas de las plataformas streaming por su capacidad de atraer audiencia, algo que también algunas marcas han notado, pues es la imagen de varias marcas de ropa y belleza.

También es empresaria, tiene cuatro negocios propios y es embajadora de algunas asociaciones sociales.

