Madres reales reviven su papel en el set de “Vecinos”

La televisión nos ha regalado mamás emblemáticas, como Lorena Rivers de la serie Vecinos, interpretada por la actriz Ana Bertha Espín, quien en la ficción fue madre de Benito, a quien dio vida el actor Octavio Ocaña, asesinado en octubre de 2021.

La actriz cuenta que en algún momento también quiso que su hijo Jaime Lozano siguiera sus pasos en la actuación: “Caí en la tentación de que hiciera de todo, lo traía al pobre como a Benito, de una clase a otra, no lo dejaba descansar”, comenta.

Como muchas mamás, quiso darle la oportunidad que a ella no pudieron darle sus padres y al final él eligió el futbol, al igual que su hijo ficticio, Benito Rivers.

“En un principio, a mí no me apoyaban mucho porque esta carrera no era bien vista en mi época, ahora las cosas ya cambiaron, pero a mí me quedó eso en la mente y dije ‘a mi hijo lo voy a dejar ser lo que quiera ser’, y quiso ser futbolista, que también es una profesión y le ha ido excelente”, explica Ana Bertha.

A Mayrín Villanueva, quien da vida a Silvita Olvera en la misma serie y a Eva Cordero en ¿Es neta, Eva?, no le sorprende esa coincidencia entre realidad y ficción, pues para ella estos personajes hablan de temas serios, como el divorcio, la maternidad y la paternidad responsable y la autoestima en los hijos, pero gracias al humor, el mensaje es más positivo.

“Son temas muy serios, pero nada que no conozcamos. Son parte de la vivencia de muchas familias mexicanas, y cuando ves lo fuerte que somos y que siempre se puede, que las cosas van a salir siempre y cuando tú hagas tu parte, te ríes”, comenta.

Villanueva destaca que las dos madres que interpreta son muy distintas. Mientras Silvita disfruta de una maternidad tranquila con el apoyo de su esposo, Eva debe enfrentar el mundo sola tras su divorcio.

“Vemos la fuerza de las mujeres mexicanas que siempre buscan lo mejor para sus hijos”, concluye la actriz.