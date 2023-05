Lupillo Rivera reacciona a las especulaciones de que se separó de su pareja por una infidelidad

Lupillo Rivera habló por primera vez sobre su separación con Giselle Soto y las versiones que circularon en los medios de comunicación acerca una supuesta infidelidad por parte de ella.

Aparentemente, el famoso habría corrido a la jalisciense de su hogar, ubicado en Los Ángeles, tras descubrir que mantenía un supuesto amorío con Fernando Vargas Jr, el boxeador profesional.

La reacción de Lupillo Rivera ante la supuesta infidelidad de Soto

Lupillo Rivera fue cuestionado por los conductores del programa “Chisme no Like” sobre su situación sentimental. El periodista Javier Ceriani le preguntó por teléfono si había echado a Soto de su rancho, a lo que Lupillo respondió: “¿Me tienen en vivo qué rollo?”.

Posteriormente continuó: "Ceriani, no quisiera hablar nada al respecto, no quiero hablar nada de esa onda, no me gusta mover esa onda, ¿me entiendes?, yo sé que tienes mi teléfono, pero no quiero hablar".

Más tarde, la conductora Elisa Beristaín insistió en si aún mantenía vínculo con Soto, ante ello, el famoso se quedó callado unos momentos y reiteró: "Pues mira, no, no quisiera contestar nada la verdad".

"La neta, Ceriani y Elisa, no se me hace buena onda hablar, hay que respetar, ahí más adelante hablamos otro día", y finalmente colgó la llamada.

Por su parte, Giselle tampoco ha salido a dar declaraciones al respecto, sin embargo, se conoce que ambos se dejaron de seguir en Instagram, además en sus perfiles no hay publicaciones recientes juntos, situación que levanta aún más las sospechas.

De acuerdo con “Chisme no like”, la mujer habría cometido otras infidelidades desde que está con Rivera.

Lupillo Rivera presentó a Giselle Soto como su pareja en septiembre de 2020 y la ha llamado “esposita”. Sin embargo, se desconoce si realmente se han casado.

