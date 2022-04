Luli Pampín, de soldado a reina de los niños

Antes de convertirse en una artista infantil, Luli Pampín fue soldado en el Ejército. La cantante decidió cambiar radicalmente de profesión cuando nació su pequeño hijo, que hoy tiene siete años, con un sólo objetivo: poder estar cerca de él.

Desde joven Lucía, como es su nombre real, notó que tenía cierta sensibilidad para convivir con niños, pero lo fue dejando de lado una vez que entró en el sistema militarizado que le exigía mostrar otra parte de ella, misma que hoy une con su entusiasmo y carisma para educar y divertir a los niños.

“Estuve en el ejército durante más de 10 años y eso me volvió una persona muy dura, muy a la defensiva y no me gustaba esa persona en la que me había convertido porque no era yo, con Luli volví a esa vulnerabilidad y sensibilidad que era yo pero sin perder la fuerza que gané en el Ejército”, cuenta Luli en entrevista.

Aunque comenzó en el patio de su casa, con la luz del son y una caja de cartón que pintó; hoy tiene más de 10 millones de suscriptores en su canal de YouTube donde se puede ver la evolución que su personaje ha ido teniendo.

“Al principio quería hacer todo lo contrario a mí, como ‘¿cuál es el color que menos me gusta?, el rosa, pues voy a verstirme de color rosa’”, acepta entre risas.

Hoy, ha encontrado una identidad propia inspirada en todo aquello que más le gusta, por ejemplo el anime japonés Sailor Moon.

“Me sentí identificada porque a Sailor siempre le pasaba algo, siempre estaba mal; creo que hay veces que tenemos que permitirnos estar mal, pero a la vez tenemos que saber salir, y yo dije ‘tengo que ser como ella, poner la fuerza y cumplir con mi objetivo, que era estar cerca de mi hijo”.

Con algunas de sus canciones quiere concientizar a los niños de diferentes temas sociales importantes, como el autocuidado y la igualdad. Su nuevo tema “El bombero y la bombera”, por ejemplo, habla de distintas profesiones y cómo sin importar el género, todos las pueden ejercer.

Esta y otras canciones de su repertorio las presentará en una gira mundial con la que hará tres paradas en México: el 21 de abril en Toluca, el 23 en Puebla y el domingo 24 en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

“El otro día cuando llegó el pasaje casi me pongo a llorar de emoción, va ser una experiencia increíble porque tengo muchas ganas de conocer México y a los mexicanos que sólo conozco por las redes, pero creo que es un público súper pasional. Creo que para llegar aquí lo más importante es la dedicación y el amor y cuando uno lo hace con real amor el éxito viene luego”, finalizó la cantante de origen argentino.