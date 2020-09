Luisa Nicholls, emprendió un viaje fuera de su natal Colombia para perseguir sus sueños como cantante y ahora que se le han abierto las puertas en la industria del entretenimiento, desea que su experiencia de vida sea una inspiración para las personas.

“Yo quiero motivar a la gente con mi historia, con mi camino, mostrarles a todos que se puede lograr, que los sueños se hacen realidad, siempre se requiere de disciplina, perseverancia y algunos sacrificios, así que como artista quiero ser una embajadora de fe con mis canciones”, comenta a EL UNIVERSAL.

La cantante, que ahora reside en Miami, Estados Unidos, señala que en la actualidad la tecnología ha brindado una inmensidad de oportunidades y herramientas, como las plataformas digitales, que se pueden usar para alcanzar los objetivos, así que ya nada es imposible.

“Ahorita la verdad el que no quiere es porque de verdad no quiere, pero ahorita no hay excusas, es cuestión de lanzarse, de hacer lo que uno ama, de ver como emprender, de hacer cosas diferentes, como innovar, es complicado porque uno debe de ser mucho más creativo, pero tampoco es imposible, uno se puede abrir muchas más puertas a comparación de cómo era antes”.

Por otro lado, el ser un artista emergente significa no apresurar las cosas y querer competir con los artistas internacionales que tienen millones de seguidores, así lo recomienda la cantautora, porque para ella es mejor ir a un ritmo lento pero firme.

“Cada persona lleva su ritmo, una cosa es lo que la industria quiere, pero es bueno ir a tu ritmo, ir acostumbrando a la gente que te sigue, ir creando, yo no le veo sentido el ir lanzando y lanzando mucha música, porque no le das la oportunidad que la música se mueva, que la gente la disfrute y la perciba”, comenta.

“Yo no me dejo de presionar por eso, yo creo que debemos de darle el amor a cada canción, creo que cuando a uno no lo conoce todo el mundo y apenas estás haciendo carrera, debes ir paso a paso y de esa manera sacas lo mejor de ti”, ahonda.

Tampoco tiene la preocupación de no tener un sello discográfico, al contrario, ve el lado positivo de las cosas y considera que el ser independiente la ha ayudado a aprender más sobre la industria musical y de cómo se maneja el entretenimiento.

“Llevo 12 años de carrera musical, creo que el apoyo de la disquera llega cuando tú ya estas a un nivel de crecimiento, pero nunca ha estado a un sello disquero, pero a lo largo de estos años he tenido muchas oportunidades, que me han ayudado a tener mucho aprendizaje, tacto, a saber cómo funciona toda la industria y pienso que, aunque es un momento muy competitivo, creo que debes seguir tú camino y las personas llegan en el momento correcto”, expresa.

Nicholls por el momento se encuentra promocionando su más reciente sencillo llamado “A un segundo de tu boca”, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales.

“Es una mezcla de sonidos rancheros como pop urbano, es una propuesta que va direccionada con México y Colombia, y estoy muy emocionada porque habla del amor, de cuando uno está lejos de la persona que ama y se prestó mucho con lo que pasó en la cuarentena, que muchos estuvimos lejos de todos, de nuestra familia, amigos, tu pareja”, informa.

fjb