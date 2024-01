Luis Miguel derrite a sus fans al aparecer en nuevo comercial "más guapo que nunca"

Es sabido que Luis Miguel en sus conciertos se limita a cantar, ni el saludo ni las gracias da, pero eso poco le importa a sus fans, quienes siempre tienen un aplauso para su Sol que además de los escenarios ha participado en contados comerciales a lo largo de su carrera.

Tras una exitosa gira en 2023, este 2024 arrancará con sus conciertos el 17 de enero en República Dominicana, y para calentar motores en las redes compartió su participación en un comercial que resalta la importancia de la familia y de disfrutar de los buenos momentos en la vida.

No es la primera vez que el intérprete de 53 años participa en un comercial, en su juventud protagonizó uno de papas fritas en la que modificó la letra de su famosa canción "No me puedes dejar así".

En 2003 apareció en un comercial de cerveza mexicana.

En 2004, portando un elegante smoking color negro, Luismi fue la figura en un anuncio de unos populares chocolates.

En 2020 dio mucho de qué hablar al protagonizar un comercial de una plataforma profesional de entrega de comida que conecta clientes, tiendas y repartidores, en aquella ocasión los memes llenaron las rede porque el aspecto demasiado bronceado del intérprete desató las críticas.

Luis Miguel levanta suspiros en comercial 2024

Luis MIguel está levantando muchos suspiros tras aparecer en un comercial de una conocida marca que ofrece seguros, el intérprete de "O tú o ninguna" actúa como anfitrión de su familia y es el portavoz de un especial brindis cuando sus invitados se encuentran reunidos frente a él.

Lee también: Cristian Castro le hace fuerte reclamo a Luis Miguel

"La vida se hace de momentos únicos", expresa sonriente mientras levanta una copa; luce lentes oscuros y un traje en tono champagne.

“Nos emociona presentar a Luis Miguel como el vocero famoso de la inauguración para enfatizar los principios distintivos de nuestra empresa: la compasión, la atención y el respeto, así como la importancia de la familia: valores que coinciden con los de la comunidad latina”, expresó la presidenta de mercado de la marca.

Cibernautas coinciden que sin duda, en este comercial aparece "más guapo que nunca", pleno y en uno de sus mejores momentos profesionales, en el que se encuentra enamorado de la diseñadora española Paloma Cuevas, aunque eso sí, alejado de los dos hijos que tuvo con su ex, la actriz Aracely Arámbula, quien ya lucha legalmente por una pensión para Miguel y Daniel.

rad