Luis Gerardo Méndez sorprende cantando

Gracias a un video en Instagram, está sorprendiendo la buena voz que tiene Luis Gerardo Méndez, quien participó el fin de semana pasado en un evento llamado Coco, a live to film concert experience, en Los Ángeles, Califonia; ahí compartió escenario con otros famoso como Jaime Camil y Carlos Rivera; pero no deben olvidar que el actor viene del teatro y fue una de las estrellas del musical Hoy no puedo levantar en 2006, en el cual fue elegido para interpretar a Colatte por el propio Nacho Cano, y el tiempo ha demostrado que tiene muy buen ojo para descubrir talentos.

La academia arranca fuerte pero no alcanza a La voz kids

La academia 2019 llegó con todo este domingo para competir contra La voz kids, de Televisa, pero el esfuerzo le resultó en 1.1 millones de espectadores contra los 3.9 que alcanzó La voz kids en su tercer programa, de acuerdo con cifras de Nielsen Ibope a nivel nacional. MasterChef dejó una audiencia de 1.8 millones de espectadores, por lo que el reality musical conducido por Adal Ramones tendrá tiempo de reponerse y tratar de cautivar al público con las historias de sus alumnos.

Daniela Magún se desahoga en Netas divinas

Daniela Magún se ha relajado poco a poco en torno al tema de su reciente divorcio. Si bien la integrante del grupo Kabah se había reservado los detalles, ha sido el programa donde participa como conductora, Netas divinas, del canal Unicable, el lugar donde ha externado el proceso que ha vivido, algo que comprende muy bien una de sus compañeras del show, Paola Rojas, quien también pasó por un proceso similar.