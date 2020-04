Luis Eduardo Aute:Poesía lúcida, sensible y erótica en 10 canciones

Luis Eduardo Aute, es considerado uno de los más importantes compositores españoles, creador de grandes temas que acompañaron a diferentes generaciones por más de cinco décadas, ahora el también considerado patrimonio de la canción muere a los 76 años de edad, pero deja un gran legado musical.



“Rosas en el mar”

Un tema que marcó los inicios de Aute. Después de haber conocido a la cantante Massiel en un viaje a Madrid, compuso cinco canciones para que ella cantara, siendo “Rosas en el mar” la elegida y que en 1967 se logró posicionar como un éxito rotundo a nivel mundial.

La canción también es considerada como una denuncia y un himno a la libertad, que se ha adjudicado a varios conflictos políticos que ha atravesado el mundo, como la Revolución Cubana.



“…Voy pidiendo libertad y no quieren oír

Es una necesidad para poder vivir

La libertad, la libertad

Derecho de la humanidad,

Es más fácil encontrar rosas en el mar

Es más fácil encontrar rosas en el mar

La la la la larara rosas en el mar

La…”





"Sin tu latido"

Es una canción que se publicó en 1984, está dentro del disco “Cuerpo a Cuerpo” que logró consolidar el éxito del cantautor español, la letra es una de las favoritas del público debido a la manera poética de como describe el duelo que atraviesa una persona por terminar una relación amorosa.

“…Ay, amor mío,

qué terriblemente absurdo

es estar vivo

sin el alma de tu cuerpo,

sin tu latido.

Que el final de esta historia,

enésima autobiografía de un fracaso,

no te sirva de ejemplo,

hay quien afirma que el amor es un milagro

que no hay mal que no cure

pero tampoco bien que le dure cien años;

eso casi lo salva,

lo malo son las noches que mojan mi mano…”

“Aleluya Nº 1”

La canción interpretada que inicialmente también compuso para la española Massiel, tras el éxito de “Rosas en el mar”, fue interpretada por ambos, colocándola en las primeros lugares de popularidad. El éxito fue tan grande que fue traducida a diferentes idiomas y fue interpretado por diferentes cantantes de Checoslovaquia, Francia, Italia, Brasil, Japón, Venezuela, Estados Unidos y muchos más.

“…La razón de la locura,

Una luz de luna oscura,

Unos ojos en la noche,

Una voz que no se oye,

Una llama que se apaga,

Una vida que se acaba,

Aleluya…”

“De alguna manera”

Es un tema que se encuentra en el disco “Rito” de 1974, con el que el cantautor regresó a la escena musical después de un breve retiro de cinco años. Se comidera uno de sus producciones discográficas más trascendentales, debido a los grandes éxitos que alcanzó con él, como “Las cuatro y las diez”, “Dentro”, entre otros.

“…De alguna manera

tendré que olvidarte,

por mucho que quiera

no es fácil, ya sabes,

me faltan las fuerzas,

ha sido muy tarde,

y nada más, y nada más,

apenas nada más…”

“Cinco minutos”

Considerado una de sus grandes obras maestras, la canción grabada en 1998, se encuentra en el álbum bilingüe “Aire/Invisible” y se dice que es un homenaje a la actriz mexicana Katy Jurado.

“…Te encuentro

Despierto

Me dices lo siento

Con una lagrima

Derramas

Me abrazas

Me hielo

Me pides un beso

Y yo me quedo sin respirar

Solo espera un momento

Solo dime no es cierto

Solo quedate en silencio

Cinco minutos…”

"Las cuatro y diez"

Editada en primer lugar como parte del debut de Rosa León, fue en 1973 cuando Aute lanzó una de sus canciones más emblemáticas tras un lustro de retiro. Relato de reencuentro con ese primer amor que no llegó a ser el último, pero que quedó como eterna posibilidad pese a la huella del tiempo.





"Al alba"

Probablemente el tema más importante de su carrera. Su éxito fue tal que, "por reiterativo", llegó a aparcarla durante un tiempo en sus conciertos. Aute la escribió como homenaje a las últimas víctimas fusiladas por la dictadura franquista y como alegato contra la pena de muerte.

"Anda"

Del erótico álbum "Espuma" (1974) destacó esta canción en la que, en el tramo final del franquismo, apuesta casi en un susurro por una "batalla" carnal hasta proclamar: "Seamos un cuerpo enamorado".

"Pasaba por aquí"

Revitalizada varias décadas después por Pedro Guerra, se trata un corte de tintes más lúdicos con el que, a través del álbum "Alma" (1980), cerró la trilogía "Canciones de amor y de vida".

"Slowly"

Arrancó la década de los 90 con un disco producido por Suso Saiz y titulado como este corte que contó con un videoclip dirigido por Azucena Rodríguez y Carmen Rosado. Por si las compañías no fuesen suficientemente buenas, Christina Rosenvinge le arropa en los coros para seducir en un baile lento.



*Con información de EFE

rad