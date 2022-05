Lucía Méndez quiere su anillo de compromiso

Lucía Méndez aún está en espera de un anillo de compromiso de un galán, pero no como el que recibió Talina Fernández a sus 77 años de su novio de 80 años, ella quiere uno como el de Belinda, aunque expresa que le es hermoso que la conductora tenga novio, a pesar de ello ella insiste que quiere que le den una roca grande. “Como el de Belinda, no como el de Talina (risas) no, si está lindo el anillo de Talina, está hermoso y estoy feliz porque tenga novio, qué maravilla, pero yo quiero uno (anillo) como el de Belinda”, dice.

Critican “tacones asesinos” de Nodal

“Los tacones asesinos” que usó Nodal en una de sus presentaciones siguen causando polémica. Y es que el calzado del cantante provocó que cayera en pleno escenario, pero miles de sus seguidores están reviviendo el momento en redes sociales, no por la caída, sino para hablar de los tacones que usaba el cantante y que fueron los que ocasionaron el accidente: “Pos también, se pone los tacones de la Beli”, bromearon. “Afuerzas quiere verse alto por eso se pone esos tacones ridículos”, dijo otro.





Ximena González se conectó con su cuerpo tras retiro

Ximena González Rubio asegura que, tras haberse retirado de las pantallas por una década, hoy está mucho más conectada con su cuerpo y sus movimientos. La actriz de “Las Aparicio” retomó su carrera el año pasado con el proyecto “Ámsterdam”, junto a la hija de Nailea Norvind, Naian. “Me retiré porque sentía que necesitaba hacer otras cosas en mi vida, dedicarme a explorar más mi persona, mi familia, viajes otro tipo de disciplinas'', dijo la nieta del cineasta Servando González. Además también participó en otros proyectos de streaming, rama que le ha permitido explorar en cosas que a su consideración son mucho más divertidas y entretenidas para el público. “Tenemos acceso al mundo entero y para los actores hay castings más globales”, señaló.



