Lucía Méndez desafía su educación tradicional con "Los monólogos de la vagina"

Lucía Méndez fue uno de los símbolos sexuales de la década de los 80 debido a su belleza y carisma, pero pese a esto ella se confiesa como una mujer tradicional que ha tenido que derribar prejuicios, como el hablar de su vagina. "Me la llevo bien con mi vagina, no es tan fácil que yo me vaya a hacer 'el delicioso', como se dice por ahí, pero de alguna forma me la paso bien con ella, tranquila, a gusto, no tengo una pareja fija pero sí riego la plantita", explicó Lucía Méndez en un tono pícaro. Algo que quiso subrayar la intérprete de Corazón de Piedra, es que a pesar de su educación tradicional en su trabajo siempre ha roto esquemas, donde lo mismo interpretó desde una prostituta en "Colorina", hasta una mujer con poderes telequinéticos como en "El extraño retorno de Diana Salazar", por eso decidió embarcarse en la aventura de realizar una gira por Estados Unidos con "Los monólogos de la vagina".

"Decidí hacer esta puesta en escena de Eve Ensler, porque para mí es todo un desafío, pero además interpretar a una vagina lesbiana mucho más, rompiendo toda mi parte conservadora", expresó Méndez, quien compartirá escenario con Roxanna Castellanos y Lorena Herrera. El productor y director Manuel Mendoza explicó que si bien en algún momento se asoció con Mejor Teatro y Morris Gilbert, quien tiene los derechos de esta obra en México, en esta ocasión va sólo en esta gira, por lo cual es un montaje diferente, comenzando porque no están todos los monólogos, además de que la convirtió en un espectáculo, donde incluso las tres estrellas bailan y llevan los textos a la comedia.

"Es muy importante la vagina, muchas veces no pensamos en ella y creo que esta obra te hace pensar en tu vagina, independientemente de eso es muy chistosa, es muy divertida y el público va a tener un mensaje y al mismo tiempo reirá", dijo Lucïa Méndez. Pero no ha sido la única que se ha sentido retada por este montaje también Lorena Herrera, porque pese a que a lo largo de sus 34 años de carrera artística, y de que formó parte de llamada época de la sexy comedia, nunca había hecho una escena fuerte de sexo y por eso le está costando trabajo dar la interpretación adecuada en los dos monólogos que le tocan.

"Se lo dije al director, me da mucha pena hacer esto de gemir porque nunca lo he hecho, en las telenovelas te vas a la cama, se besan y ahí termina la trama, pero aquí hay que decir ciertas cosas, por eso acepté esta obra, porque es algo diferente para mí, me gusta estar haciendo cosas distintas, eso es lo que me mantiene viva", dijo Lorena Herrera. La también cantante declaró que pese a su imagen sexy, ella en su vida diaria es una mujer tímida y recatada, por eso no revela casi nada de su vida privada y mucho menos sexual, aunque tenga 20 años de feliz matrimonio.

Roxanna comentó que curiosamente que ahora que han tenido entrevistas de promoción con medios de estadounidenses, se han dado cuenta que la palabra vagina sigue causando incomodidad, porque cuando dicen el nombre de la obra bajan la voz o censuran esta palabra, por lo que considera que se maneja una doble moral en este país de primer mundo y en pleno siglo XXI.

Seattle, Los Ángeles, Riverside, San Diego, Dallas, Houston, McAllen, San Antonio, Raleigh, Atlanta, Chicago, Las Vegas, Phoenix, Tucson y El Paso, son las ciudades que visitarán con esta obra a partir del 22 de septiembre y hasta el 8 de octubre.Lucía explicó que van a 17 teatros de los más importantes en EU, por lo que sienten una gran responsabilidad de presentar un buen montaje, el cual se presentará totalmente en español, ya que va para el público latino.

