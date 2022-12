Lucero y Mijares, juntos como nunca

Lucero y Mijares tardaron 10 años en encontrarse por primera vez en un escenario para un proyecto juntos. No lo lograron durante los 14 años que estuvieron casados, ni antes, aunque habían interpretado algunos temas juntos: “Cuatro veces amor”, “El privilegio de amar” y “Vencer al amor”. Fue hasta después de su divorcio que acordaron convertirse en socios.

Ambos son ejemplo de que una separación no es motivo de distanciamiento. En 2021 juntaron no sólo sus voces, sino también el talento de sus hijos, Lucero Mijares, con la voz, y José Manuel en la guitarra para un concierto streaming “Siempre amigos”. Esto dio paso a la gira Hasta que se nos hizo, con la que se han presentado en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Los Ángeles y Las Vegas.

“Ni casados hicimos una presentación juntos”, dice entre risas Mijares.

“La gente como que piensa: ‘ah sí, seguro hicieron muchos shows juntos’ pero la realidad es que no, hicimos dos canciones, una siendo solteros y otra ya casados, pero ahora hacer gira juntos está padrísimo porque la gente encuentra un concepto diferente, además de musical, muy divertido”, agrega Lucero.

En 1997, México fue testigo de la unión entre dos de los intérpretes musicales más populares de la época, la boda sucedió en el Colegio de las Vizcaínas en lo que representó una de las transmisiones con más audiencia para Televisa.

Al estilo de la telenovela Lazos de amor, que Lucero protagonizó, millones de televidentes vieron cómo Silvia Pinal, quien condujo el programa, describía el encuentro como “el sueño de toda jovencita” y así fue, por eso Lucero no dudó en mostrarle a Mijares, en aquella presentación de 2021, que aún conserva su vestido. La complicidad y el conocimiento que se tienen entre sí es, según reconocen, la clave para ser mejor dupla ahora que están separados y cada quien tiene otra pareja.

“Nos conocemos de tantísimos años que ya sabemos nuestras formas, nuestras manías, ya no es sorpresa nada, no pasa que ‘ay, empecé a cantar con fulanita y a los tres días salió con una cosa súper rara o que era no sé qué o que le gustaba no sé qué o que no quería llegar’, no, aquí él sabe que soy súper condescendiente, tolerante, paciente y linda...”, dice ella entre risas.

Durante el show juntan canciones populares de ambos, como “Soldado del amor” y “Electricidad”, además de duetos como “El privilegio de amar”, pero la característica adicional es que se ríen de sí mismos y también de su situación.

“Esa canción de despecho ya la quitamos del repertorio”, dice Lucero al público.

“Cuando no la pasas bien con alguien en el escenario el público lo nota en dos canciones, se da cuenta que no tienen nada que ver; encontrar la conexión no es fácil”, confiesa Mijares.

“El secreto es dejarla hacer todo lo que quiera”, bromea, “que hable todo, siempre fue muy caprichosa, entonces la tengo que dejar”.

Como ejemplo de armonía y entendimiento ambos fueron (simbólicamente) las estrellas doradas del árbol de Navidad que encendió Ferrero para dar inicio a la Navidad y, acompañados de una orquesta en vivo, demostraron su química en el concierto Golden Symphony.