Lucero sorprende al besar a Mijares

Lucero y Manuel Mijares fueron la pareja más popular en su momento, mucho se ha dicho de la buena relación que llevan pese a haberse separado desde 2011. A 11 años de distancia ofrecieron un concierto en el que, pese a su buena relación, varios se sorprendieron cuando ‘La Novia de América’ le dio un beso en la mejilla a su exmarido . En especial el propio Mijares que abrió los ojos y la volteó a ver. La reacción no se hizo esperar en redes sociales en donde aplauden el respeto mutuo.



Mon Laferte confiesa que vendió drogas

Es sabido que la cantante Mon Laferte vivió momentos difíciles antes de convertirse de una de las artistas más queridas del momento en México y Latinoamérica, como que superó el cáncer y vivió momentos complicados en su juventud. Incluso confesó que vendía drogas en su escuela. ‘‘Yo ya no quería estudiar, me iba ‘hacer la cimarra’ que es irse de pinta, estaba harta, vendía marihuana en la escuela, no me cacharon por suerte”, comentó entre risas la chilena en el programa de Yordi Rosado.

Erika Buenfil festeja su Día del padre

Erika Buenfil es la orgullosa madre de Nicolás, el hijo que decidió tener y criar sola en 2005, por lo que asegura que ya planea festejar hoy, el Día del Padre, junto a él, así lo hizo ver en una foto que subió a sus redes sociales: “Y entonces decidí convertirme en tu mamá y también tú en mi persona favorita. Te amo tanto. El domingo festejaremos también mi día, me hice fuerte y valiente. Te quiero con todo mi corazón”, escribió la actriz mexicana a su hijo.

