Lucero no tiene prisa por regresar a la telenovelas

Lucero desea regresar a las telenovelas, pero de tantas ofertas que le han realizado, aún no le llega un papel que le convenza y sea acorde a su edad, además no le gustaría aceptar algo “equis”, en donde no se pueda desenvolver con satisfacción.

“Yo no puedo aceptar una novela que me parezca ‘equis’ o una serie que no me convenza, la verdad es que he hecho grandes trabajos y cosas maravillosas de las que me siento orgullosa y ya llegará, no hay prisa, urgencia por hacerlo, sé que a veces hay mucha gente en el público que me dice que regrese a las novelas, amo actuar, es una de mis pasiones y ya vendrá”, comentó en una conferencia de prensa.

“Siempre he estado abierta a hacer telenovelas, porque son parte de mi carrera, parte de estos 40 años, en donde he hecho telenovelas y que me han llevado a muchas partes del mundo, dobladas a diferentes idiomas que en México han sido en los primeros lugares de audiencia, entonces lógicamente también soy una enamorada de las telenovelas, amo los melodramas clásicos, siempre he dicho que es un género que respeto profundamente en donde me he desenvuelto con mucha satisfacción y aprendiendo muchísimas cosas”, ahondó.

La cantante explicó que desearía interpretar un personaje, que esté a la altura de lo que realizó en el pasado, pero sobre todo que tenga una buena historia y una buena producción y hasta el momento lo que le han ofrecido no cumple con esos parámetros.

“He recibido varios proyectos, sugerencias, me han invitado a hacer diferentes cosas en diferentes tiempos, pero tengo que decir, que no ha sido lo que a mí me gustaría, me gustaría hacer un personaje a la altura de lo que yo he hecho antes, personajes con fuerza, con inteligencia, encanto, cosas bien escritas, logradas, bien producidas, un proyecto que me enamore”, dijo.



“…no sé si quiero actuar de policía o de villana o de buena, arquitecto, cantante en una nueva telenovela, la verdad es que lo que busco es un personaje para poder protagonizar una historia que al público atrape, que yo me enamore y que diga: ‘esta es la que me va a llevar a estar nuevamente en los estudios, en los foros de grabación, en locaciones, porque este trabajo es realmente agotador, no es fácil hacer una telenovela”, recalcó.

También dio a conocer que le han llegado ofertas para hacer series televisivas, pero ha sucedido lo mismo que con las telenovelas, no son las historias que espera.

“Me han preguntado mucho de las series y también me han ofrecido cosas, pero repito no he encontrado la historia que diga: ‘wow esta me encanta’, he visto algunas cosas que son más normales, no tan entretenidas para mi punto de vista y para lo que el público mío está acostumbrado a verme”.

“La novia de América”, también aclaró que el protagónico que acepte, tendría que ser acorde a su edad, y no de una jovencita inmaculada, desearía que fueran historias como las que interpreta Jennifer Aniston o Meryl Streep.

“He visto en otros países que hay actrices como yo que aunque no tengamos 20 años, ni 25, ni 30, no pretendemos seguir actuando como las protagonistas jovencitas e inmaculadas, hay muchas historias que se pueden prestar para que una mujer de la edad que tenga yo y de mis características, pueda protagonizar, como lo que sucede con actrices como tipo Jennifer Aniston o Meryl Streep, tantas actrices que protagonizan ya sea series o películas que son el hilo conductor de la historia, no importa la edad que tengan, no importa, no hay que tener siempre 18 años para protagonizar, hay que buscar la historia adecuada”, señaló.

Por otro lado, expresó que disfruta de ver la repetición de sus trabajos anteriores y la llena de felicidad ver cómo se posicionan nuevamente en los programas favoritos de las nuevas generaciones.

“Ahora en la repetición de ‘Soy tu dueña’, claro que la veo, trato de no perdérmela, lo platico mucho en Twitter y estoy reviviendo una telenovela que me trae unos recuerdos maravillosos, es una historia entrañable con un reparto de actores impresionante, una súper producción y la verdad es que la pareja y todo lo que conlleva la historia es maravilloso”.

La interprete está promocionando sus próximas tres presentaciones vía streaming, en su primer concierto cantará sus éxitos pop, en el segundo sus temas con banda y el último será con mariachi. Se llevarán a cabo respectivamente los días 31 de octubre, 28 de noviembre y 18 de diciembre a las 21:00 horas.

“Este asunto del distanciamiento de la pandemia como tal nos ha afectado a todos, afortunadamente y bendito sea Dios, yo estoy bien, sana, mi familia también lo está, mis seres queridos y estamos cuidándonos, con todas las medidas, estoy en un plan muy de encierro, no estoy saliendo, ni paseando, pero de cualquier manera no me quejo, he tenido la oportunidad de aprender muchas cosas, de idear nuevos proyectos de planificar esto como los conciertos, los Lucero podcast, mi capítulos de YouTube, mi comunicación constante en redes sociales con todo el público y la verdad es que, estaba haciendo cosas que uno antes no podía hacer y bueno adaptándonos a esta realidad y me siento muy agradecida con todo lo bueno que tengo y estas oportunidades de estar cerca con esta tecnología que es tan útil”, indicó.

