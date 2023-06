Lucerito Mijares: así es la relación que tiene con su abuela materna, Lucero León

Lucerito Mijares es la tercera en la generación de mujeres en la familia que porta ese nombre. Su madre Lucero es hija a su vez de su abuela Lucero León. La joven ha seguido los pasos de sus padres y ha mostrado mucho talento a la hora de cantar.

La hija de Lucero cuenta los días para debutar como actriz en la obra El mago que se estrenará en el Teatro Hidalgo. Será su debut en la comedia musical y desde que fue convocada, no ha dejado de compartir en las redes sociales los ensayos, expectativas y todas las emociones que siente. Ha contado las inseguridades que tiene y cómo tanto su familia como sus amigos la han apoyado.

Lucerito Mijares. Fuente: Instagram @luceromijaresoficial

Una de las personas más importantes en su vida es su abuela materna Lucero León. “Se le salen las lágrimas” dijo Lucerito Mijares al programa Hoy sobre su abuela, lo que muestra cómo ha llorado de felicidad por los triunfos de su nieta. "No sabe lo que le espera porque yo no le he dicho nada. Todo quiero que sea sorpresa", añadió sobre su participación en la obra musical.

Cada vez que le canto un cachito de una canción se le salen las lágrimas", reveló Lucerito Mijares sobre la madre de Lucero. La mujer sabe y mucho sobre las carreras artísticas porque justamente apoyó la de su hija desde que era una niña. Ya a los 18 años ha conquistado escenarios con su potente voz y ahora será la protagonista de la obra El mago (o The Wiz), que estrena el 30 de junio en México.

Lucerito Mijares será Dorothy de El mago de Oz y sus más de 470 mil seguidores no pueden estar más orgullosos y se lo hacen saber en cada publicación. "Mis más preciados regalos, mi hijo e hija maravillosos que el cielo me dio. Mi orgullo más grande en la vida es ser madre de estos dos seres preciosos que me enseñan cada día a ser mejor", escribió en Instagram Lucero sobre su hija, y su hijo José Manuel Mijares. "Aprender a ser mamá con ellos ha sido la mejor experiencia de mi existencia", añadió.