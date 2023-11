LP vuelve a México con su tour Love Lines: Fechas, preventa y todo lo que debes de saber

Laura Pergolizzi, mundialmente conocida como LP, estará de vuelta en tierras aztecas para deleitar a sus seguidores con un espectáculo imperdible como parte de su tour "Love Lines". La intérprete de "Lost on You" no solo se presentará en la Ciudad de México, sino que llevará su música a Guadalajara, Monterrey y Mérida.

Nuestro país tiene un lugar especial en el corazón de la compositora estadounidense, ya que tuvo una participación en el Corona Capital de 2021. Además, en 2022, su popularidad creció de tal manera que agotó las entradas para sus dos fechas en el Auditorio Nacional (CDMX). Ahora, está más que lista para mostrar su más reciente álbum en vivo.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de LP?

Temas como "Strange," "One Last Time," y "People", de su álbum "Love Lines", resonarán en El Auditorio Citibanamex de Monterrey, que será el primer escenario el 3 de febrero, seguido por el Auditorio Telmex en Guadalajara el 5 de febrero.

Asimismo, llegará al Foro GNP de Mérida el 7 de febrero, y cerrará su tour en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el 10 de febrero.

Preventa y venta general

Los fanáticos de LP tendrán la oportunidad de adquirir sus boletos antes de la venta general. La preventa exclusiva para clientes Banamex comenzará el 7 de noviembre a través de Ticketmaster, mientras que la venta general se abrirá al público al día siguiente a partir de las 11 de la mañana.