Lourdes Munguía dejó las galletas para conservar la figura

Como Maribel Guardia, su amiga Lourdes Munguía también comenzó en un concurso de belleza: Miss México, a partir de entonces se le abrieron muchas posibilidades, desde conducciones en programas como “Variedades de medianoche” y “Nuestra Gente”, hasta fotonovelas.

“Empecé con mucha valentía para de repente hasta aumentarme la edad para poder trabajar y hacer algunos papeles de mujeres mayores, porque yo era una niña. Recuerdo cómo me reía de verme en la pantallota, cómo me impresionaba el arte del cine... era extrovertida, yo creo que les caía bien por chiquita y aventada”, considera.

Durante su carrera recibió consejos de grandes actores como Aarón Hernán y Beatriz Aguirre. Destacó por su participación en telenovelas como “La madrastra” y “Romeo y Lorenza”, pero a pesar de las grandes satisfacciones que le ha dado su carrera, también reconoce que la llevo por un camino alejado de las ganas de tener una familia propia.

“Me demandaba muchísimo mi trabajo y quizá me desviaba de concentrarme a formar una familia; yo me case a los 20 años pensando que sí iba a poder hacerlo, pero de repente la vida y el destino te marca que por ahí no es tu camino”.

El pasado 12 de diciembre cumplió 60 años y además de celebrar en familia publicó una foto en Instagram luciendo la espectacular figura que conserva desde que era modelo.

“Un día anterior me dio una sorpresa mi hermano Antonino, con una cena y adornó toda su casa con globos que decían ‘60’, estábamos sólo los hermanos, por la situación, pero de repente llegó un cuarteto y lloré de la emoción”, cuenta.

Su hermana Jacqueline es quien le ayuda para mantener activas sus redes sociales, donde ya tiene más de 300 mil seguidores y es reconocida además de por su trabajo, por la belleza que conserva desde que era modelo.

“Me di cuenta de que no podía comer young food y modelar, me hacían el muestrario de la ropa con mi cuerpo y me decían ‘tienes que mantener esta talla’, tenía bien poquita edad y sí me gustaba comer galletas con mermelada, pero decidí que mejor iba a comer sano, llegue a ser vegetariana total, siempre buscaba la salud y leía libros de nutrición hasta que pensé ‘la dieta del Mediterraneo es la mejor’ y empecé a comer muy bien”, afirma.

Lourdes Munguía

La actriz, cantante y conductora suele compartir fotos sensuales con sus fans en redes sociales.

Nombre completo. Lourdes María Guadalupe Munguía Gasquet.

Nacimiento. 12 de diciembre de 1960.

Debut. Su primera película fue Amor a la mexicana, de 1970.

Televisión. Gabriel y Gabriela, de 1982, su primera telenovela.

Éxitos. Su mayor popularidad proviene de su actuación en telenovelas como Destino, Pueblo chico, infierno grande, El privilegio de amar, Heridas de amor y Cuando me enamoro.

Tres secretos

1.- Comer siempre proteína, verdura y fruta.

2.- Comer mucho salmón y pescado.

3.-Actitud ante la vida, estar feliz te ayuda a verte mejor.