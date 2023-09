Los sorprendentes parecidos físicos de los actores de "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty" con los verdaderos jugadores

HBO Max es una de las plataformas de entretenimiento más importantes de todas, que nos enamora con contenido de la más diversa índole, atrapando a sus millones de suscriptores a lo largo del mundo.

Este sitio de streaming ofrece series, películas y documentales dentro de su extenso catálogo, que semana tras semana se va renovando.

Leer más: La genial serie en HBO Max basada en hechos reales que te inspirará

En esta ocasión, toca hablar de una de las producciones más llamativas que posee la plataforma. Se trata de "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty", una serie norteamericana disponible para todo el mundo.

¿De qué trata "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty"?

La historia de esta serie nos relata cómo se dio inicio a la historia del exitoso equipo de Los Angeles Lakers en los años 80', cuando se comenzó el mítico término "Showtime", que marcó a toda una generación y centró las bases de este popular deporte.

Leer más: La perturbadora película de terror en HBO Max que no te dejará dormir tranquilo

"Una dramatización de la vida profesional y personal del equipo de baloncesto de Los Ángeles Lakers de la década de 1980. La primera temporada se centra en la temporada de la NBA 1979-1980, la primera de Jerry Buss como propietario y el año de novato de Magic Johnson. La segunda temporada tiene lugar entre 1980 y 1984", reza la sinopsis oficial de esta producicón que tuvo su estreno en 2022 y su segunda temporada en 2023.

Magic (Quincy Isaiah) y Jerry Buss (John C. Reilly), celebran el campeonato de la NBA de 1982 de los Lakers. Fuente: Twitter @warrickpage

Hay que decir que el elenco de la serie está liderado por los actores John Christopher Reilly, Jason Clarke, Adrien Brody, entre otros y uno de los aspectos más destacados, es el del casting, donde encontramos una gran semejanza con los los basquetbolistas y gerentes de la verdadera historia. Por esto, aquí toca hablar de las similitudes físicas de los personajes de "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty" con la realidad.

John Christopher Reilly como Jerry Buss

John C. Reilly como Jerry Buss. Fuente: Twitter @nss_sports_

Adrien Brody como Pat Riley

Adrien Brody como Pat Riley. Fuente: Twitter @nss_sports_

Quincy Isaiah como Earvin 'Magic' Johnson

Quincy Isaiah como Magic Johnson. Fuente: Twitter @nss_sports_

Solomon Hughes como Kareem Abdul-Jabbar