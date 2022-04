Los seis bateristas más influyentes de la historia

Millones de fanáticos lloraron la muerte de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, también grandes leyendas de la música como Paul McCartney, debido a que a lo largo de su trayectoria artística demostró su gran talento.

A propósito de este suceso, hagamos un repaso de aquellos que han sido considerados los mejores del mundo.

Lars Ulrich

El músico danés es conocido principalmente por ser el baterista, compositor, fundador y líder, junto al cantante James Hetfield, de la banda estadounidense Metallica, y también es considerado uno de los mejores del mundo, especialmente por su rapidez al tocar el instrumento.

Se caracteriza por practicar varios estilos, puede ir desde los ritmos sencillos de rock, como lo que hace en el disco conocido como “The black album”, hasta los más complejos y rápidos que se encuentran en canciones como “Master of Puppets” y “Bettery”, entre muchas más.

“Con Metallica, Lars siempre toca un poco contra el riff. Es casi como si yo fuera el batería y él tocara a contratiempo. Sobre el escenario, lo único que tiene Lars en sus monitores in-ear, es mi guitarra y algo de voz. Así que yo soy el que mantiene el tempo y así él se puede volver un poco más loco a la batería”, dijo Hetfield durante una entrevista para “Total guitar”.

La forma de tocar la batería ha sido parte fundamental del éxito que ha tenido Metallica en el mundo y eso lo admite el vocalista y guitarrista de la banda, quien admira a su compañero y lo considera un complemento de lo que hace él con su guitarra.

“… puedo enseñarle a Lars cosas sobre la batería y él me puede mostrar algunas cosas de riffs, ¿sabes? Soy un baterista frustrado y él es un cantante y guitarrista al que también le pasa lo mismo… Así que es genial que seamos capaces de aceptar el sueño el uno del otro en ese sentido y verlo como algo positivo, no como: ‘¡Sal de mi territorio!’”, expresó James.

Reemplazarlo fue difícil y la banda se enfrentó a una crisis al buscar a alguien que pudiera tocar parecido a Lars, cuando cayó enfermo por una infección intestinal durante su presentación en el Download Festival en 2004; decidieron recurrir a otro de los grandes, Joey Jordison.

Joey Jordison

El percusionista estadounidense aún es considerado uno de los mejores bateristas de todos los tiempos, a pesar de que murió en 2021 mientras dormía.

Durante su trayectoria artística luchó contra la mielitis transversa y venció esa enfermedad que causa inflamación en ambos lados de una sección de la médula espinal, y que por algunos años le quitó la capacidad de tocar la batería.

“Fue al final de los shows que hicimos en memoria de Paul Gray. Estábamos en Canadá, era el final de la gira y algo me pasó, no sabía qué era. Puedes estar muy mal y seguir tocando, pero eso era algo que nunca había sentido antes, luego descubrieron que tenía mielitis transversa, una enfermedad neurológica que afecta tu espina dorsal e inhabilita tus piernas”, dijo el baterista en una entrevista con la revista “Metal Hammer”.

En esos momentos el músico relató que estaba muy asustado porque los dolores eran muy fuertes, tanto que “no se los desearía ni a su peor enemigo”.

También llegó a decir que su enfermedad fue un catalizante para que sus compañeros de Slipknot lo echaran de la banda en 2013; comentó que pensaron que tenía de nuevo problemas con las drogas y por eso no podía tocar la batería.

“¿No hay reunión? Ninguna. ¿Algo por parte del management? Nada. Todo lo que recibí fue un estúpido y jodido correo electrónico diciendo que estaba fuera de la banda por la que me rompí el culo toda mi vida para crear”, expresó en aquel momento.

La destreza y habilidades de composición del baterista fue reconocida por muchos músicos de la escena del metal que buscaron trabajar o hacer algo con él. Marilyn Manson le pidió que remezclara su éxito “The fight song” y lo incluyó en su video “Tainted love”.

Con Murderdolls grabó un CD llamado “Beyond the Valley of the Murderdolls”, y también tocó la batería en el álbum “Rio Grande blood”, de la banda Ministry.

Metallica le pidió que suplantara a Lars Ulrich, por la infección intestinal que éste padeció, durante su presentación en el Download Festival en 2004; también fue el baterista de algunas presentaciones en vivo de Korn.

Ringo Starr

El exbaterista de The Beatles, además de ser considerado una leyenda viviente, también es reconocido como uno de las grandes del mundo.

Tal vez no sea el más rápido o el que mejores habilidades tiene para tocar el instrumento, pero sí revolucionó la manera de hacerlo y le dio tablas a muchas generaciones posteriores.

Además, fue el primer baterista de rock en aparecer en la televisión, pues antes sólo se hablaban de los músicos de R& B, jazz, y Ringo rompió ese paradigma.

Antes las baterías estaban al nivel de todos los músicos, pero Ringo comenzó a usar los podios altos para que se vieran igual de visibles como los músicos de enfrente. Eso se puede apreciar en su legendaria presentación en el show de Ed Sullivan, en 1964.

Starr también es considerado el primer baterista que logró conseguir un “tempo” perfecto en las canciones, y eso permitía que The Beatles pudieran grabar una canción 50 o 60 veces y así poder editarla en numerosas tomas. Por otro lado, su capacidad para tocar en tiempos singulares ayudó a explorar más posibilidades de composición para temas como “All you need is love” y “Here comes the sun”.

Se dice que a Ringo nunca le han gustado los solos de batería, por ello solamente hizo uno con The Beatles durante la canción “The end” en el lado B del disco “Abbey road” y, si se coloca un metrónomo electrónico a 126 golpes por minuto, y se mide con su solo, ambas encajan perfectamente.

Además, al ser zurdo, tuvo que aprender a tocar la batería como diestro, lo que le aumenta un nivel más alto a su técnica.

Ian Paice

Es el baterista de la famosa banda de rock británica Deep Purple y el único miembro original que se ha mantenido, además de ser considerado uno de los mejores, y admirado por otras leyendas como Lars Ulrich; ha sido de los más influyentes de la historia. Además, es uno de los pocos zurdos que toca con la batería adaptada.

Para muchos ha sido un maestro con una gran técnica, sobre todo porque en los años 70 las baterías eran más sencillas y sólo necesitaba un par de platillos y un torn para extraer infinidad de sonidos para las canciones tan potentes que tenía Deep Purple.

También se ha caracterizado por su gran velocidad al tocar y hasta la fecha mantiene el ritmo, y es una inspiración para muchos que lo siguen escuchando.

John Bonham

Otra leyenda es John Bonham, quien fue el baterista del grupo de rock Led Zeppelin.

Además de ser considerado uno de los mejores de la historia, también lo es como un revolucionario que cambió el enfoque que se tenía del instrumento, debido a que creó un concepto más duro, potente y rápido en comparación con lo que se tocaba en los grupos de rock de los 60 y 70.

Hasta el momento no hay baterista que se considere lo haya superado, ni en técnica, ni en velocidad; el único que muchos críticos apuntan a que puede igualarlo o quizá superarlo es Ian Paice, de Deep Purple.

El estilo de Bonham estaba marcado por un beat muy rítmico, y sus solos de batería, primero “Pat’s delight” luego llamado “Moby Dick” y “Over the top”, duraban cerca de media hora, y hasta experimentaba tocar sin baquetas para lograr nuevos efectos sonoros.

En 1980, durante un viaje, desde el desayuno empezó a beber mucho hasta que se durmió; al día siguiente su mánager y algunos compañeros de la banda lo encontraron inconsciente y más tarde las autoridades correspondientes lo declararon muerto por aspiración de vómito, tenía 32 años.

Phil Rudd

El baterista de la legendaria banda de rock AC/DC también es considerado uno de los mejores del mundo; ingresó al Rock and Roll Hall of Fame en 2003 y ha influido en el estilo de muchos músicos.

Para el baterista de Métallica, Lars Ulrich, Phil es alguien “capaz de dar una gran oportunidad a los temas”, y por ello lo admira, pues es reconocido por alcanzar uno de los mejores ritmos en la mayoría de los temas que ha compuesto, en solitario y con su banda.

Nada lo ha separado de la batería, ni cuando estuvo bajo arresto domiciliario en 2016, después de que durante un registro en su vivienda tuvo que enfrentarse a acusaciones de amenazas y posesión de drogas.

En esa ocasión declaró para la revista estadounidense “Rolling Stone”: “He hecho algunas cosas que no debería haber hecho y estoy pagando por ello. Pero cuando recupere mi libertad quiero volver a la banda. No deseo enfadar a Angus. Sé que soy el mejor batería para el grupo y él también lo sabe”.

Y así fue, no se ha detenido y en 2020 durante la pandemia anunció que AC/DC regresaba a la escena musical con el álbum “Power up”, que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

​​​​​​​ayef