Los Metro busca capital teatral

A cuatro semanas de la segunda entrega de los Premios Metropolitanos de Teatro (Los Metro), se dieron a conocer las obras nominadas a las 30 categorías que los componen, además de anunciar que será la actriz Michelle Rodríguez quien realice la conducción de la ceremonia el 21 de agosto, desde el escenario del Teatro Telcel.

“Queremos posicionar a la Ciudad de México como una capital teatral, que la gente que visite la ciudad venga al teatro, somos una industria presencial y estamos convencidos que es la capital teatral de habla hispana más grande del mundo”, declaró Sergio Villegas, presidente de la Academia Metropolitana de Teatro.

Este año se inscribieron 71 obras, lo que superó la cantidad del año pasado en un 30%, 11 son musicales y 60 obras de texto, de las cuales el jurado calificador eligieron las más de 30 nominadas, según dio a conocer Villegas.

Entre las más nominadas se encuentra Casi normales en 13 categorías, entre ellas Mejores Obra de teatro musical, Actuación femenina principal en un musical (Susana Zabaleta) y Actuación masculina principal en un musical (Mariano Palacios); le sigue Hello, Dolly! con 11 nominaciones, A los 13 en 10 categorías, El beso de la mujer araña contiende en nueve y Jesucristo Súperestrella con ocho.

Las obras de cámara Edipo nadie es ateo cuenta con nueve nominaciones como Actuación masculina de reparto en una obra (Adrián Ladrón), Actuación masculina principal en una obra (Raúl Briones) y Obra de teatro; La tía Mariela producida por Once Once Producciones le sigue con seis y La ceguera no es un trampolín, con siete.

La actriz Mariana Garza, productora de Los Metro, explicó que si bien la iniciativa privada forma parte fundamental en la realización de la ceremonia, la Secretaría de Cultura (federal) apoyará solventando algunos detalles de la producción de la ceremonia y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México auspiciará el Premio Escénica Ciudad de México, este año hay cuatro nominadas para ganarlo: Carretera 45. Centro Cultural El Hormiguero, Compañía de Teatro Penitenciario y el Festival Dramafest.