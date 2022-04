Los matices de Ben Affleck, la razón por la cual es encantador

Al comienzo de su carrera, Ben Affleck fue nominado tres veces como peor actor en los Golden Raspberry Awards por su trabajo en cintas como “Pearl Harbor”, “Daredevil” y “Gigli”, que no le habían dado los frutos que esperaba como debutante. Al mismo tiempo, era nombrado por People como el hombre más atractivo del mundo. En 2013 subió al escenario de los premios Oscar para recibir dos reconocimientos de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por su labor como guionista y director, pero cinco años después, su exesposa, la también actriz Jennifer Garner, tuvo que llevarlo a rehabilitación por alcoholismo.

La personalidad de Affleck es contrastante: por un lado, es un padre ejemplar de tres hijos, pero por otro, él mismo ha declarado tener un “comportamiento compulsivo”. La única constante es que siempre ha sido considerado por su público como un hombre encantador.

Según la doctora Sonia Ávila, miembro de la asociación de sicólogos “Psicobag”, la personalidad de Affleck resulta atractiva porque es natural y corresponde con la de muchos hombres comunes, lo cual lo aleja de la imagen de súperestrella que proyectó en su juventud y lo acerca a las realidades de su público. Para ejemplo, los más de 38 millones de seguidores con los que cuenta, al menos, en Instagram.

“Existen muchas personas con esta dualidad, pero resalta porque culturalmente estamos acostumbrados a poner todo en un solo concepto: positivo o negativo y nunca vemos los puntos medios cuando la realidad es que todas las personas encajamos mejor en ellos”, dice Ávila en entrevista.

“En nuestra cabeza siempre hay un choque emocional como cuando pensamos que sí queremos hacer cosas buenas, pero nos la pasamos haciendo lo contrario”, agrega.

Durante 14 años, el estadounidense estuvo casado con Garner, con quien tuvo tres hijos, pero se divorció en 2018. Ese mismo año, la misma Garner lo llevó a rehabilitación por alcoholismo, un problema que él mismo aceptó una vez que terminó el proceso. Detalló que fue a raíz de sus problemas matrimoniales que comenzó a recurrir al alcohol.

“He sido muy afortunado de muchas maneras, pero también he afrontado algunos retos y algo que me emociona mucho es reconocer que soy un alcohólico en recuperación pública, sufrir reveses delante del mundo entero y ser capaz de superarlos. Y las veces que la gente ha venido a mí y me ha dicho: ‘Oye, eso me ayudó a verlo’, siempre han estado cargadas de significado”, dijo a El País en marzo de 2020.

Affleck como modelo de prevención

La especialista considera que, además de este detonante, como muchas otras personas, Affleck tiene cierta disposición hacia las adicciones y la depresión, pues varios de sus antepasados, como su padre, su hermano y su tía fueron víctimas de adicciones, mientras que uno de sus tíos y su abuela se quitaron la vida.

“Todos somos seres biosicosociales, es decir, que tenemos una parte biológica, otra sicológica y una social. Él en su ADN ya tiene el precedente y alcance de poder contraer una adicción o depresión, no todos lo desarrollan, pero es cierto que de alguna manera pudo heredar la tendencia”, señala.

Para el caso de personas con esta circunstancia, es importante que tomen medidas preventivas de salud mental, como lo harían en la cuestión médica, como cuando para un diagnóstico se considera si el paciente tiene algún familiar con diabetes, cáncer o hipertensión.

“No es particularmente saludable para mí obsesionarme con los fracasos, las recaídas, y golpearme. Ciertamente he cometido errores, he hecho cosas de las que me arrepiento, pero tienes que levantarte, aprender de ello, intentar avanzar. Me costó mucho tiempo admitirme a mí mismo que soy alcohólico”, dijo Affleck a New York Times.

Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad

El nombre del intérprete de 49 años se hizo tendencia después de que se comprometió por segunda ocasión con la cantante Jennifer Lopez. Tras 20 años desde su noviazgo, que terminó debido a la exposición mediática en 2004, ambos decidieron darse una segunda oportunidad. Eso, según la especialista, también habla de una característica muy humana que acaba con el tabú de que volver con un ex es sinónimo de retroceso.

“Las personas cambian día con día, no somos los mismos que cuando éramos adolescentes y no vamos a ser las mismas personas cuando seamos ancianos. En el caso de su relación, ella ha hablado sobre que nunca tuvieron una problemática, sino que ya no se sentían a gusto y decidieron separarse entonces; tras sus experiencias y la rehabilitación, ahora él se siente mejor y decide regresar con ella. Eso habla de que se siente bien y va a retomar una circunstancia que en su momento lo hizo sentirse bien y que no ha cambiado, pero sí evolucionado”.

Parte de su evolución y vulnerabilidad ha quedado plasmada en las acciones del actor, no sólo cuando se reconoció como un hombre enfrentando problemas de alcoholismo, sino también cuando en 2017, en el marco del movimiento Me Too, la actriz Hilarie Burton declaró que él la había tocado indebidamente durante una entrevista en vivo del programa TRL Uncensored. Affleck admitió que cometió un error.

“Actué de forma inapropiada hacia la señorita Burton y sinceramente me disculpo”, escribió en Twitter.

“La capacidad que tiene de hablar abiertamente de sus errores depende de la personalidad que ha forjado. Por una parte, tenemos un carácter y temperamento, que es algo con lo que nacemos y después la personalidad se va formando con lo que va sucediendo en cuestiones del día a día”.

Ben es una persona que públicamente ha mostrado distintos rostros:

1. El actor galardonado y aplaudido por millones de personas en el mundo.

2. La persona capaz de aceptar que se ha equivocado, tanto en su comportamiento como en sus problemáticas de adicción.

3. El padre presente que ha elegido ser, después de que él no creció con su padre. “Es importante tener dos padres para la crianza. Lo más importante para mí es ser buen padre”, declaró a WSJ Magazine.

La lección social que ha dejado a partir de la construcción de su persona, sus acciones y comportamientos son, en muchos casos, ejemplo de reivindicación y superación. Hoy, es su evolución lo que le permite comenzar de nuevo con Lopez.