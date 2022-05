Los chismes alrededor de la Gala del Met

Este lunes se celebró en Nueva York la Gala del Met, que tuvo como tema principal Gilded Glamour, motivo por el cual las celebridades invitadas tuvieron que apegarse al dress code de la noche, con diseños que siguen dando de qué hablar, pues hubo desde muy elegantes, algunos sobrios y otros más osados.

Detrás de esta gala, que tiene como objetivo recabar fondos para las exhibiciones futuras del Museo Metropolitano de Nueva York, se esconden una serie de chismes y escándalos que han marcado esta celebración, conformado por una la alfombra roja y una cena-baile que se realiza en el interior del recinto.

Y en tutorial, ¿de largo en boda de día?

El puñetazo de Solange a su cuñado Jay Z



Fue en la gala de 2014, cuando Beyoncé, su esposo Jay Z y Solange protagonizaron un pleito, con golpes incluidos, minutos después de haber abandonado la fiesta dentro del museo.

La familia, porque son familia, se dirigió a su hotel y en pleno elevador, Solange se le fue a los golpes a su cuñado. Las imágenes de los hechos quedaron registradas gracias a los videos de seguridad del lugar.

Según trascendió, a Solange le molestó que Jay Z estuviera coqueteándole a otras mujeres durante la gala, aun cuando Beyoncé, su esposa, se encontraba a su lado.

Fue tal su enojo que no pudo contener el coraje que le lanzó algunos puñetazos.

Zona libre de tabaco



Si bien, está prohibido fumar ya en espacios cerrados, en un museo es más que lógico que no esté permitido. A pesar de la advertencia, durante la fiesta de 2017 varios famosos decidieron darse una escapada rápida al baño para echarse un cigarrito.

Lo peor del asunto es que, como si se tratara de una travesura, se grabaron y hasta tomaron fotos dentro de los baños mientras compartían los cigarros y se echaban sus buenas bocanadas de humo. Entre ellos, Dakota Johnson, Paris Jackson (hija de Michael Jackson), Bella Hadid y el diseñador Marc Jacobs, entre otros asistentes.

Tras darse a conocer la diablura, el Museo fue multado por el Departamento de Salud de Nueva York, pues incumplió en una falta a causa de sus invitados. Desde entonces, cada año a los asistentes se les advierte que tienen categóricamente prohibido encender un cigarrillo dentro del lugar, pues fue prohibido desde 2003 por órdenes del entonces alcalde Michael Bloomberg y que, de hacerlo, ellos serán los responsables de pagar las sanciones.



this year's met gala theme was smoking in the bathroom pic.twitter.com/b83rjR3qlZ — i am eviscerated (@yourwetdress) May 2, 2017

¿Quién es usted? No aparece en la lista



Si creías que los famosos entran a cualquier sitio solo por su status de celebridad, estás en un error. Y es que, en 2017, justo cuando acabó la gala del Met, muchos famosos aprovechan para organizar sus propias fiestas —tal como sucede en los Premios Oscar, Grammys o Golden Globes—. Ese año, Rihanna organizó una.

Resulta que Eddie Redmayne y su esposa, Hannah Bagshawe, salieron algo enfiestados de la gala y con ganas de "seguirla", pues muy quitados de la pena se trasladaron a la fiesta de Rihanna. Con lo que no contaban es que no estaban en la lista de invitados y la originaria de Barbados decidió que no entrarían.

No fue una, sino en dos ocasiones Eddie quiso acceder al Club 1 Oak, sin éxito, pues en ambos intentos sólo recibió negativas por parte de los cadeneros del lugar, quienes le indicaron en las dos ocasiones que no estaba en la lista y que la anfitriona no había autorizado su acceso. Para la mala suerte del británico, la prensa fue testigo y hoy es un chisme que rodea a la Gala del Met.

La invitada (incómoda) del invitado o la invitada (no invitada) del invitado



Para entrar en contexto, aunque los invitados pagan su boleto a la Gala, no todos pueden acudir; para hacerlo tienen que recibir primero la invitación de Anna Wintour, editora de la revista “Vogue” y la responsable del evento. Bueno, pues durante años, se sabe que Kim Kardashian y su familia anhelaban ser convocadas y año tras año se quedaban con las ganas, pues Wintour nunca las consideraba.

Fue tal el rumor, que una ‘fuente’ cercana a la anfitriona reveló al medio “Radar Online” que “Anna odia a Kim. ¿Por qué la invitarían al evento? Son todas las estrellas más grandes del mundo y Kim no encaja en absoluto”.

Pero fue hasta 2013 que Anna tuvo que tragarse el coraje y ver desfilar a Kim en la Met Gala, pues ese año, su entonces esposo, el rapero Kanye West, y muy amigo de Anna, fue una de las estrellas musicales de la noche. A Wintour no le quedó de otra que aceptar que su artista invitado llevara a su pareja.

Otro chisme en torno a ellas dos es que Anna quedó horrorizada cuando vio que Kim Kardashian, en 2015, sacó su celular en plena alfombra roja y comenzó ¡a tomarse selfies! Desde entonces, otra regla que se les advierte a los asistentes es que no pueden sacar su celular durante su paso por la red carpet.

Los criticones de la gala



Así como hay quienes mueren por asistir a una gala del Met, hay otros que ya han acudido y se han quejado de lo mal que se la han pasado. Una de ellas ha sido Amy Schumer quien, durante una entrevista con Howard Stern, confesó que la pasó fatal durante una edición de la gala y calificó su pasó ahí como un “castigo”, salvo por que pudo conocer a Beyoncé.

Lena Dunham también ha sido una de las invitadas que se han quejado de lo mal que se sintió durante la fiesta. En una declaración, comentó haberse sentido incómoda al estar al lado de Odell Beckham Jr., de quien dijo, se le quedaba viendo como intentando descifrar quién o qué era ella: si una mujer, un malvavisco, un niño o un perro. En 2019, Lena dio la nota cuando tuvo que ser sacada del evento en ambulancia, pues comenzó a sentirse mal a causa de la endometriosis que padece.

Tina Fey cuando fue, en 2010, prometió que sería la primera y última ocasión que asistiría. Cinco años después, en 2015, durante una entrevista comparó la gala como un “desfile de idiotas”.

En su debut, en 2016, Zayn Malik acudió con Gigi Hadid. Sin embargo, meses después criticó el evento y reveló que hubiera preferido haberse quedado en casa a hacer algo productivo y no a exponerse con ropa cara.

¡Hola, Gurú!

Veo que mucha gente ya va de largo a las bodas de día ¿es lo correcto?

Liliana

Hola, Liliana:

¡Efectivamente! Aunque de acuerdo a un código estricto de vestir, no es lo correcto, mucha gente ya ha optado por los vestidos largos en las bodas de día. Y como hay que adaptarse al cambio, puede ser una buena idea elegir uno. Solo busca que no tenga pedrería o luzca demasiado “nocturno” con colores oscuros o transparencias, es mejor si lo eliges en colores vibrantes o pastel y hasta estampado.

Besos de Gurú, XOXO