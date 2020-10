El coronavirus hizo que la producción de la serie Falsa identidad 2 se metiera en camisa de 11 varas al grabar en dos partes, antes y después de la llegada del Covid-19, explica el actor Pepe Gámez.

El histrión, quien interpreta a Deivid, recuerda que comenzaron a grabar en enero y después de alrededor de dos meses pararon para retomar tres meses después.

“Imagínate la incertidumbre, no sabíamos si se iba a cancelar todo”, recuerda Gámez.

“(Después) fue regresar a una nueva normalidad, ajustarnos a algo nuevo no nada más como actor sino como ser humano, ya no saludar a la gente, estar lidiando con el doctor de ‘ponte la mascarilla, el tapabocas’, no poder tocar a la gente, no poderme dar besos con mi esposa en la serie. Ya los besos pasan a segundo plano”, comenta.

En esta segunda entrega de la serie protagonizada por Camila Sodi, Samadhi Zendejas y Luis Ernesto Franco, entre otros, la historia transcurre dos años después de la primera temporada con Isabel (Sodi) y Diego (Franco) iniciando una nueva vida en Nebraska como parte del programa federal de protección de testigos.

El personaje de Pepe Gámez, quien ha participado en series como Jenni Rivera: mariposa de barrio y Dueños del paraíso, regresa ahora como padre de una bebé, aunque esto también implicó algunos cambios por la pandemia.

“Ya no hay bebé, es un plástico enrrollado en una cobija”, explica el actor.

“Es una nueva manera de trabajar y sobrevivir, poner todo el corazón para que el proyecto quede de la mejor manera, y producción y actores lo hicimos, sacamos el barco a flote”, comenta Gámez.

En ese aspecto el reto para Pepe Gámez y sus compañeros fue el de no romper con la ficción y hacer que el público pudiera adentrarse en la historia. Recuerda por ejemplo que al grabar una escena donde tenían cervezas y comida ni siquiera podían probarlas por el miedo al Covid-19 pero tenían que hacerlo sentir real.

“Si ves una escena donde las cervezas son de adorno te desenganchas, entonces es acoplarse a esta normalidad, abrazarla e intentar que la magia siga fluyendo”, indica.

La serie se estrenó hace unas semanas por Telemundo para Estados Unidos con fecha por definir para México, mientras que la primera temporada se encuentra disponible en la plataforma Netflix.