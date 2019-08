Los Ángeles Azules se venden solos

Los Ángeles Azules ya no necesitan promoción. Por lo menos eso demuestra el hecho de que los promotores de la banda de Iztapalapa decidieron no hacer campaña de publicidad para el show de este fin de semana en el Auditorio Nacional. Nos cuentan que la decisión se basó en el argumento de que con anterioridad ya se les había hecho mucha promoción y que los boletos para el concierto se venden como pan caliente.

Ana Torroja confiesa que le rompió el corazón a un fan

Un fan mexicano le propuso matrimonio a Ana Torroja y aunque ella le rompió el corazón por no aceptar su propuesta, si le dio un gran abrazo que lo hizo feliz. Sucedió hace algunos años, según cuenta ella misma: “Fue aquí en México hace tiempo. Llamaron a la puerta de mi cuarto de hotel y me imaginé que era alguien de mi equipo y abrí y me encuentro a un chico con un osito de peluche y una cajita en la mano, que me proponía matrimonio. Le dije que en ese momento no estaba casada pero sí con pareja, que me quedaba con el osito pero que le devolvía el anillo, yo creo que le partí el corazón, pero me conoció y le di un abrazo, eso sí”.

Izan Llunas ama a su padre pero no se se sabe sus canciones

Izan Llunas anunció que en un mes regresará a México para vivir aquí de manera indefinida y señaló que lo hará en compañía de su padre, el también cantante Marcos Llunas (sus padres están divorciados). Izan dijo que Marcos es como su mejor amigo, sin embargo a la hora de preguntarle, ¿cuál es la canción favorita de su papá? el joven de 14 años dice que no se sabe ninguna letra de sus éxitos.