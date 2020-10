Lorena Herrera pide a Ninel la deje trabajar

A Lorena Herrera no le caería mal el retiro de los escenarios de Ninel Conde. La cantante bromea y comenta que por favor se vaya para que le deje las oportunidades de trabajo que tanto le hacen falta a ella, pero entre risas opina que la escena musical perderá mucho con su partida. “(Ya no habrá competencia) es lo único bueno (risas), no había pensado en eso; sí, Ninel, por favor retírate para que tenga un poco más de trabajo”.

¿Dónde quedó el duende de los precios bajos?



Este domingo se estrenó la segunda temporada del programa ¿Quién es la máscara?, con 18 nuevos personajes, pero el público no dejó pasar la falta de uno en particular: Ofertín, el duende de los precios bajos, una botarga que salía en la serie María de todos los Ángeles. La televisora explicó que no lo incluyeron porque “descubrimos que no era el duende de los precios bajos”.

Latin Lover presume fiesta en era Covid



La pandemia no fue impedimento para que Latin Lover festejara el cumpleaños de una amiga y lo presumiera orgulloso en sus redes sociales, donde se ve que hubo de todo menos sana distancia. En los videos que compartió se ve que la pasaron muy bien, abrazándose, bailando y cantando, pues hasta hubo mariachi. El único que traía cubrebocas de entre todas las personas de esa reunión era el chef.