Lolita Cortés: Sin permiso para equivocarse

Es conocida como la Reina de los musicales, la Jueza de hierro de La academia y como una diva, pero Lolita Cortés es toda una actriz consagrada gracias a su arduo trabajo.

“Siempre sueñas con tener tu nombre en la marquesina y cuando lo tienes, ya no te puedes equivocar”, afirma.

La disciplina férrea que tiene a la hora de trabajar y que exige de los demás, recuerda Lola, se la debe a su madre Dolores Jiménez, quien no le permitía errores o descuidos. Por eso es considerada una de las mejores de su generación.

“Yo subía al escenario y era un pánico porque pensaba: ‘tengo que hacerlo perfecto porque sino la gente va a regresar el boleto y va a decir que soy una farsa’”, confiesa.

Fue Susana Alexander quien, hace ya una década, la hizo cambiar y relajarse, porque actuar es un juego.

“Ahí entendí que soy un ser humano y que me puedo equivocar. Dije: ‘claro, yo amo estar aquí, pero sigo siendo una niña y esto es un juego’. Ahora más que nunca estoy agradecida de que al público le guste lo que hago y quiero que vean cómo lo disfruto, pero me costó entenderlo”, confiesa.

Ese juego lleno de disciplina le ha valido protagonizar musicales como La Bella y la Bestia y Peter Pan, o actualmente la obra Niño perdido.

La televisión la ha adoptado, amado e incluso odiado gracias a su participación en programas como el reality de Azteca La academia (desde la cuarta generación y actualmente en la edición que se transmite los domingos). Como jurado, lo mismo ha aplaudido las presentaciones de los alumnos como criticado la falta de compromiso y trabajo de algunos. Incluso ha tenido diferencias con otras figuras del medio como Arturo López Gavito o Ilse de Flans.

Los últimos años habían sido complicados para Cortés, pues la pandemia la golpeó económicamente, pero este 2022 luce diferente: además de estar en teatro con Te amo, eres perfecto… ¡ahora cambia!, Niño perdido y la gira de The prom, la televisión la tiene ocupada con La academia, la serie A tontas y a locas, de Producciones AEFE, y con Televisa, el programa Perdiendo el juicio. También imparte una master class de comedia musical por toda la República.

Lolita confiesa que debido al exceso de trabajo, hay días en que llega destrozada a su casa, pero de inmediato rectifica y agradece, porque se siente dichosa laborando y perfeccionando lo que hace en escena, porque no deja de prepararse.

“Siempre lo comparo con los embarazos: te quieres embarazar y no puedes, pero el día que lo logras ves panzas por todos lados; cuando no tienes trabajo no encuentras por ningún lado y el día que tienes uno te caen 50 más. Es un gran año”.

Felicidad redonda

Hoy, haber encontrado nuevamente el amor ha inyectado fuerzas a Lola. Comparte que la vida le puso Elías Ajit cuando interpretó por tercera vez a Peter Pan en 2007 y él era uno de los dos técnicos encargados de hacerla volar sobre el escenario. Si bien llevan un año de relación, la Jueza de hierro asegura que su historia tiene más de 30 años compartiendo proyectos.

“Yo siempre quise estar en un escenario, siempre quise ser mamá, abuela, y quiero envejecer con el hombre de mi vida, a quien ahora tengo a mi lado. Yo veo hacía atrás y estoy contenta con lo que he logrado”.

Su salud también está de vuelta, dice la actriz de 51 años, luego de un periodo de dolor por lesiones en la rodilla y la columna que le hicieron parar. Esta última, por poco le cuesta el retiro y la vida.

“Voy a recibir una prótesis en poco tiempo, y eso para mí significa una condecoración, es decir, ‘lo lograste, llegaste a la edad para recibir tu prótesis de rodilla’. Mi columna está por fin operada totalmente, ya no me voy a caer en el escenario, porque me desvanecía”.

Con 43 años de carrera artística y mucho trabajo, asegura que vive muy feliz como hace mucho tiempo no lo era.

“Tengo salud al igual que mi familia, tengo a mi marido y estoy completamente enamorada, todo está en su lugar”.

LOLITA CORTÉS

Actriz y cantante

"Ahora más que nunca estoy agradecida de que al público le guste lo que hago y quiero que vean cómo lo disfruto; me costó entenderlo”

LA MÁS POLÉMICA

Desde que llegó a La academia, Cortés no ha pasado desapercibida.

Frases contundentes. La jueza pidió al público: “No voten por ella”, en uno de los momentos más emblemáticos y refiriéndose a Jolette.

Vestuarios únicos. Fiel a su naturaleza histriónica, ha recurrido a todo tipo de vestuarios coloridos para resaltar en el reality show.

48 años de carrera artística son los que hoy cuenta en su currículum.

10 EDICIONES de La academia la han tenido como jueza o directora.

LA JUEZA DE HIERRO



Su exigencia en La academia le ha valido el mote y memes, y su vestuario extravagante ha sido su sello.



Peter Pan es uno de los personajes más icónicos que ha interpretado por años dentro del teatro musical.



Protagonizó el primer montaje de La Bestia y la Bestia en México ( 1997). Volvió como invitada en 2007.